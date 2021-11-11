“確認會拍攝《鱿魚遊戲》第二季，李政宰將回歸”. November. 11, 2021 07:20. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “我認爲《鱿魚遊戲》第二季一定會出現。（主人公）奇勳（李政宰）將會回歸。” Netflix（奈飛）的原創電視劇《鱿魚遊戲》在全球廣受歡迎，導演黃東赫日前正式宣布將制作第二季。 據《美聯社》報道，8日（當地時間），黃導演在美國洛杉矶由奈飛主辦的活動中表示：“有這麽多的壓力，這麽多的需求，這麽多對第二季的愛。所以我幾乎覺得你讓我們沒有選擇”，“腦子裏已有某種程度的構想。”他接著補充說：“只是第二季什麽時候會出來，具體有什麽計劃，現階段還不能說。但是我可以保證奇勳會回來爲世界做些事情。”在此期間，對于關于第二季制作的提問，黃導演一直回避明確回答，“（因爲壓力太大）可能要戴假牙。”他曾表示，“在制作《鱿魚遊戲》的過程中，因爲太辛苦，牙齒掉了6顆。” 黃導演和李政宰、朴海秀、鄭浩妍等《鱿魚遊戲》主演們爲了參加奈飛准備的“鱿魚遊戲特別腳本”等宣傳活動，正在洛杉矶進行訪問。李政宰在美國的街頭非常有名，人們幾乎都能認出他。在當天的活動中，李政宰說：“在美國，人們路過時會打招呼說‘你好’。這是令人吃驚的事情。真不知道該如何應對這些關愛。”鄭浩妍在洛杉矶機場見到了第一個粉絲。他是出入境管理所的工作人員，要求她簽名。朴海秀爲了和世界粉絲們溝通，還專門開通Instagram賬號，並上傳了和李政宰、李秉憲、鄭浩妍一起拍攝的照片 國內外知名社區和YouTube上都上傳了第二季假想劇本、合成影像制作的預告片等，對第二季的期待很高。網民們紛紛預測說，第二季將成爲介紹鱿魚遊戲的老大面具男Frontman(李秉憲飾)因何種原因成爲Frontman的《鱿魚遊戲：Frontman的源起》，正在享受“猜測第二季內容”的樂趣。 《鱿魚遊戲》在公開的4周內就在全世界有1.42億個賬號觀看，創造了奈飛曆史上的最高收視紀錄。劇中演員們穿過的綠色運動服、焦糖餅（椪糖遊戲）、“一二三木頭人”遊戲等在世界各地大受歡迎，掀起了《鱿魚遊戲》綜合症。

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