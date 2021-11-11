為躲避追蹤用虛擬貨幣-網絡平臺進行毒品交易. November. 11, 2021 07:20. by 李亨胄 peneye09@donga.com. 去年9月，居住在菲律賓的40多歲韓國男性在網上發布了一則招聘廣告，「尋找可以做高額兼職的人」。看到廣告前來應聘的金某（28歲，女）等5人被錄用。 金某等人每周得到150萬韓元的交通費、夥食費、住宿費等，還根據銷售業績得到了獎勵。這是平均每月賺取1000萬韓元的「高額兼職」。實際上，他們從事的是毒品總負責人、管理人員和銷售人員等工作。 金某等人在一年內將通過國際郵遞走私進來的毒品賣給了20∼30多歲的公司職員、個體戶等14人。購買毒品的購買者都是看到「賣冰」的網絡廣告後聯系了金某等人。「冰」是毒品的暗語。 金某等人將Telegram用戶名、密碼等告訴他們後，為了躲避警方的追蹤，讓他們用虛擬貨幣匯款。 毒品采用俗稱「投擲手法」進行交易，就是買方先存入虛擬貨幣，然後賣方告知毒品藏在何處的隱秘的交易方式。毒品主要藏匿在地址標誌牌背面、空調室外機、回收垃圾場、花壇等地方。 全羅南道警察廳10日以違反《毒品類管理法》的嫌疑拘留了總負責人金某等5人，對14名毒品購買者進行了不拘留立案。 警方偽裝成毒品購買者，存入虛擬貨幣後，查出了藏匿毒品的場所，通過分析周圍的監控錄相，逮捕了金某等人。警方在金某的家中扣押了甲基苯丙胺、新型毒品、氯胺酮、搖頭丸等可供10萬人（相當於101億韓元）服用的毒品。警方相關人士表示：「為了拘捕在菲律賓的海外總負責人，正在擴大調查範圍。」

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