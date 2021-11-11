暫時松了口氣，1.87萬噸中國尿素將入境國內救急. November. 11, 2021 07:21. by 崔智善 aurinko@donga.com. 中國政府向韓國政府通報說，將正常執行與韓國企業簽訂合同的1.87萬噸尿素的出口程序。若這批尿素正常到貨，可以滿足韓國國內2至3個月的需求。其中1萬多噸車用尿素最早將于本月末至下月初進入國內。雖然暫時解決了尿素溶液緊缺事態的燃眉之急，但是中國並沒有中斷尿素溶液的出口前檢驗制度，因此中國産尿素溶液的進口能否持續順利進行還是未知數。 韓國外交部10日表示：“爲了盡快啓動中國産尿素的進口程序，通過多種渠道同中方進行了溝通，結果確認將執行韓國企業已簽訂合同物量（1.87萬噸）的出口程序。”從出口前的檢查申請到檢查結束大約需要2周的時間，考慮到這一點，從本月末到下月初，合同量可以進入國內。外交部表示，在1.87萬噸尿素中，有700噸已申請出口前檢查，其中A公司進口的300噸車用尿素已完成檢查，將于下周返抵達韓國。 但有觀測認爲，中國實際上已經停止了尿素出口，因此今後供求將很難完全恢複到以前的水平。外交部的一位官員表示：“可以理解爲（出口程序）在短期內已經恢複正常。”

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