“曾用12埃斯庫多買到了5名朝鮮奴隸”. November. 09, 2021 07:10. by 李基旭記者 71wook@donga.com. “在朝鮮，所有年齡段的無數男女都成爲了奴隸。 其中也有美麗的女人。我也曾用12埃斯庫多（Escudo•葡萄牙的舊貨幣單位）買到了5名朝鮮奴隸。” 這是1598年在日本港口城市長崎居住的意大利商人弗朗西斯科•卡萊蒂（Francesco Carletti）撰寫的《世界周遊記》的一部分。當時，歐洲商人出入的長崎交易了包括朝鮮人在內的日本人、中國人、孟加拉人、黑人等許多人種的奴隸。考慮到黑人男子奴隸的交易價爲100埃斯庫多，可以看出朝鮮奴隸的價格明顯偏低。這是因爲壬辰倭亂時倭軍拉來了很多朝鮮人，導致在奴隸市場上朝鮮奴隸供大于求。 據推測，當時被強制帶到日本的朝鮮人約有10萬人。其中一些女性被賣到妓院，與外國商人或船夫打交道。還有跟隨他們輾轉于澳門、印度等地的朝鮮女性。 最近出版的《大航海時代的日本奴隸》（Sanzini出版社）講述了16世紀葡萄牙等西方殖民帝國進行的亞洲奴隸買賣情況。葡萄牙人作者、東京外國語大學特任准教授魯西奧•德•索薩（國際地區學）在書中不僅記錄了壬辰倭亂時被帶到日本的朝鮮人，還包含了被販賣到菲律賓、墨西哥等地的日本奴隸記錄。 被拉到日本的朝鮮人中，絕大多數是陶工。當時，隨著茶道在日本大受歡迎，對茶杯等茶器的需求劇增産生了很大的影響。決定侵略朝鮮的豐臣秀吉（1536~1598年）爲了展示自己的權力還建造了黃金茶室。他一邊發動戰爭，一邊親自指示把朝鮮工匠們帶回日本。位于日本佐賀縣等地的朝鮮陶工們振新了代表日本的“肥前瓷器”。日本以向西方出口約700萬件瓷器並獲得的巨額利潤爲基礎，得以實現近代化。 長崎還有很多被日本商人綁架的日本奴隸。一名日本人11歲時在大分縣被綁架，賣給葡萄牙商人佩雷斯，改名爲加斯帕爾•費爾南德斯。當時葡萄牙將猶太教定性爲異端，將改信天主教的猶太人也定性爲異端。于是，費爾南德斯和主人一起逃往菲律賓馬尼拉、墨西哥等地，幹起了家務勞動。 佩雷斯從馬尼拉購買了朝鮮奴隸加斯帕爾•科雷亞。科雷亞幫主人賣了骨片和十字架混在一起僞造的殉教者遺骸。後來，他證明佩雷斯在天主教中把神聖的聖母像放在床下的事實，後者以異端嫌疑被捕。作者表示：“16世紀大航海時代的亞洲奴隸研究因史料不足，研究未能充分進行。希望通過後續研究，查明他們在曆史中的存在。”

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