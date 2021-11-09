韓國政府計劃從越南等10多個國家引進1萬噸尿素. November. 09, 2021 07:11. by 世宗=具特教記者、軍事記者 尹相虎、姜恩智記者 kootg@donga.com、ysh1005@donga.com、kej09@donga.com. 隨著車用尿素缺貨事態日益嚴重，韓國政府決定采取下周從越南進口200噸用作原料的汽車用尿素等對策，但確保的量僅相當於國內一天的使用量，要解決供給難問題還遠遠不夠。 韓國政府8日召開「尿素供需相關部門聯合應對會議」，決定下周從越南進口200噸車用尿素。據政府稱，用200噸尿素原料可以製造約600噸車用尿素。但這只不過是去年國內車用尿素的一天使用量而已。 政府正在與包括越南在內的10多個國家進行磋商，討論追加進口1萬噸尿素的方案。進口1萬噸尿素，可生產約3萬噸車用尿素。這是國內車輛可以使用1個半月左右的量。據政府推測，以去年為標準，每月使用約2萬噸車用尿素。 韓國政府前一天表示，計劃用軍用運輸機從澳大利亞進口2萬升的車用尿素。當天進口量擴大到了2.7萬升。2萬升的尿素僅占國內汽車日使用量的3%至4 %，必然是在解決供需難問題上力量不足。 由於沒有解決海外進口問題的有效方法，政府正在討論將軍隊的部分儲備量借給民間的方案。軍方相關人士當天表示：「目前正在與相關部門磋商首先向急需的地方提供軍隊庫存的方案。」據悉，政府正在討論的尿素量最多可達200噸左右。但有人指出，為應對非常時期而釋放軍隊庫存物資是不合適的。民間一個月的車用尿素需要量約達2萬噸，因此，即使軍方提供車用尿素，也只能支援給消防車等緊急車輛。 此外，環境部等相關部門從當天開始組成政府聯合查處班，開始盤點車用尿素及尿素流通狀況。據推測，查處對象包括尿素進口企業、車用尿素進口企業、車用尿素製造企業和加油站等1萬多處。聯合查處組計劃對尿素、車用尿素的進口階段、流通過程、銷售處進行檢查。根據從當天開始實施的《關於禁止購買催化劑及其原料尿素的行為等的告示》，如有囤積居奇行為被發現，將被判處3年以下有期徒刑或1億韓元以下罰款。

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