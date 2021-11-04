分手戀人的肖像. November. 04, 2021 07:21. . 一個穿著金黃色禮服的年輕女子揪住一個被砍去脖子的男子的頭發站著。另一只手握著一把刀，藏在濃濃的黑暗中，一個老婦人在背後看著她。一眼就能看出她是砍下敵將頭顱拯救祖國的以色列英雄朱迪斯（Judith）。但是畫中的朱迪斯並不是勇敢的英雄形象，而是迷人的女人形象。再加上作爲殺人凶手的表情，似乎過于淡然。畫家爲什麽要畫成這個樣子呢？ 《舊約聖經》中出現的朱迪斯的故事不僅包含了“斬首”的刺激性題材，而且還包含了愛國信息，因此，幾個世紀以來深受歐洲畫家的喜愛。17世紀活躍在佛羅倫薩的畫家克裏斯托帕諾•阿洛裏也反複畫了這個主題。他早年成爲美第奇家族的宮廷畫家，但沒有受到太大的關注。他憑借這幅朱迪斯的畫，一舉成名。 畫中的模特是與畫家自己分手的戀人瑪莉亞•德•喬凡尼•瑪查菲麗。兩人的戀愛雖然很火熱，但結局並不美好。絕代佳人瑪莉亞瑪花了阿洛裏很多錢，最終使他陷入貧困。痛苦不堪的阿洛裏最終結束了兩人的關系，並撕掉了兩幅以她爲模特的聖女肖像畫。阿洛裏認爲兩人關系的結束主要是因爲瑪莉亞的母親，于是他把殺人幫手的女婦人畫成了瑪莉亞母親的形象。 難道是失戀的創傷太深了嗎？畫中的阿洛裏被斬首，臉上帶著因痛苦而扭曲的表情。這表示他仍然感到痛苦。與此相反，瑪莉亞身穿象征高貴的金黃色禮服，被刻畫成年輕迷人的女性。她還是一位大膽的女性，她能熟練地殺死男人，而且衣服上沒有沾一滴血。阿洛裏似乎並不想指責他的前女友。取而代之的是以美麗、高貴、大膽的女人形象刻在畫幅上，一直珍藏到死。美術評論家

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