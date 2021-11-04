岸田會見拜登，未與文在寅會面. November. 04, 2021 07:21. by 布達佩斯=朴孝穆記者、東京=常駐記者 朴亨俊 tree624@donga.com、lovesong@donga.com. 文在寅總統和日本首相岸田文雄未能以聯合國氣候變化框架公約第26次締約方大會（COP26）為契機舉行首次會晤。就日本帝國主義強占時期慰安婦及強征受害者的解決方法，韓日政府仍處於平行狀態，因此有預測認為，文在寅在任期末期很難找到韓日關系的動力。 當地時間2日，文在寅出席了在英國格拉斯哥舉行的COP26最後一項活動——由美國總統約瑟夫·拜登主導的「限用甲烷國際約定儀式」。原先有預測認為岸田也將參加該活動並與文在寅相遇，因此青瓦臺曾考慮過韓日首腦間短暫會晤或簡單會談的可能性。但岸田沒有出席活動，而是作了主旨演講，並與英國首相鮑裏斯·約翰遜、澳大利亞總理斯科特·莫裏森、越南總理範政明舉行了會談。岸田還與拜登進行了短暫的交談。《日本經濟新聞》報道說：「美日首腦達成協議，決定在年內舉行（岸田首相）早期訪美和美日首腦會談。」 相反，文在寅目前僅在10月15日給岸田打了祝賀就任首相的電話。青瓦臺一有關人士表示：「兩位首腦的行動路線沒有重疊，會面時間也不夠。」據介紹，當天，文在寅離開格拉斯哥前往最後一站匈牙利，岸田在格拉斯哥停留的時間也只有8個小時，所以兩人沒能見面。韓國總統國民溝通首席秘書朴秀賢3日參加YTN電視節目時表示：「這次能會面固然好，但總會有見面的時候，正在走向那條路」，「全球多邊會議上有氣候危機、供應鏈問題等諸多熱點，在會上集中處理日本問題，會分散多邊會議的特點和本質。」 但分析認為，岸田此次COP26大會是其在國際外交舞臺上首次亮相，與美國等主要領導人會面，唯獨未能與文在寅會面，這反映了因歷史問題而冷卻的韓日關系。岸田在上個月15日與文在寅通話時，也堅持要求韓國政府解決歷史問題等原有立場，預告了韓日關系將面臨嚴峻局面。

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