五歲的小律離世，給三個人留下了新人生的禮物. November. 03, 2021 07:25. by 金素英記者 ksy@donga.com. 「小律（音）真是個聰明的孩子。她還跟路上遇到的哥哥姐姐們、小狗和樹說了再見。她在看芭蕾舞演員視頻時還一直學著做，本想著以後一定要送她去學芭蕾呢……」 全小律（5歲）在成為「天上的星星」時給3個人送去了新人生的禮物的，她的父親全基燮（43歲）2日在與《東亞日報》記者通話時這樣說道。韓國臟器組織捐贈院當天表示，小律上個月28日在首爾市鐘路區首爾大學醫院捐贈心臟和左右腎臟後去世。 對於被診斷為不孕的全某夫婦來說，小律就像上天禮物一樣送來的孩子。但在2019年12月，小律在使用兒童咖啡屋淋浴設施時，不慎落水，出了事。心臟驟停的她被緊急送到了醫院。雖然心臟恢復了跳動，但腦部嚴重受損。主治醫生對家人說：「小律的腦功能約有90%消失了，今後幾乎無法日常生活。」 一直與病魔作鬥爭的小律原定在上個月22日接受連接給胃供應營養的插管手術。但在距離手術僅剩3天的19日，她再次發生了心臟驟停。最終小律被判定為腦死亡，結束了短暫的生命。 送走好不容易得到的寶貝女兒，父母親做出器官捐贈決定的過程並不簡單。全某之所以下定決心，是因為像小律這樣生病的孩子們。全某說：「和女兒一起去醫院的時候，看到了很多因各種原因生病的孩子」，「總是想著『世界上還有這樣的孩子』，感到非常惋惜。」他說：「相比讓小律留作一堆灰，我更希望她能救活別人。」 在小律去世之前的今年6月，全氏一家又經歷了一次磨難。患小細胞肺癌的小律母親在治療3年後去世了。面對接連不斷的傷痛，全某還是下定了決心。 「接受小律心臟移植的孩子身體健康的話，我們小律的心臟也會跳動。我會覺得我的孩子還活著，而這本身對於我是一種安慰。在此之前，人生沒有任何意義，但一想到這個，我就下定了決心。如果有下輩子，我希望小律能再次成為我的女兒。我還有很多想為我女兒做的事情。」

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