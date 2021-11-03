出現「健康異常」傳聞的95歲英國女王，在溫莎城堡親自開車. November. 03, 2021 07:25. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 曾被傳健康出現異常的英國女王伊麗莎白二世（95歲）在倫敦近郊的溫莎城堡，被拍到親自駕駛著王室車輛。有分析說，這可能是為了強調女王「健康沒有異常」的一種政治信息。 據《衛報》1日報道，當天，女王戴著墨鏡，頭上圍著圍巾，駕駛著綠色捷豹汽車。這輛車平時遛狗時用。過去勞斯萊斯和美洲豹都是代表英國的著名汽車品牌。英國君主主要乘坐勞斯萊斯，但女王以喜歡美洲豹而聞名。 英國主要媒體一齊報道了這一消息，並稱「女王此次出行是可喜的景象」。這是因為最近對女王健康的擔憂越來越大。上個月12日，在倫敦威斯敏斯特大教堂舉行的王家軍團成立100周年紀念彌撒上，女王拄著拐杖出現在了現場。同月20日，她在倫敦一家醫院接受檢查後，僅過一天就出院。王室主治醫生們終於在上個月29日勸告女王「好好休息兩周靜養」。女王取消了包括31日開幕的聯合國氣候變化框架公約第26次締約方大會在內的所有外部日程。 王室方面一直表示「女王的健康沒有問題」，但沒有公開具體的住院理由和病情。隨著爭議的擴大，美國首相鮑裏斯·約翰遜上個月30日表示：「我與女王通過電話。女王的狀態非常好。」天空新聞臺報道說：「不僅是這次駕駛，今後女王的身體狀態和活動與否也將繼續成為話題。」 女王1日通過發送給締約方大會峰會的視頻信息敦促說：「不是為了我們自己，而是為了我們的孩子，應該積極應對氣候變化。」

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