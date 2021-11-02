聯合國氣變大會很難就碳減排「零排放」協議達成一致. November. 02, 2021 07:27. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 第26屆聯合國氣候變化框架公約締約方會議（COP26）當地時間1日開始，美國總統拜登等197個締約國首腦將討論將地球平均氣溫上升幅度限製在與工業化前相比1.5攝氏度的具體「方法」。其核心就是各國公布的「溫室氣體減排目標」。2015年在法國巴黎舉行的第21次大會上，各國簽署了《巴黎氣候變化協定》。其內容是，到本世紀末為止，將地球平均氣溫上升幅度與工業化前相比限製在1.5攝氏度，並為此承諾到2050年實現「碳中和」即「零排放」。各國每5年都要提出減排目標，而第一次會議就是此次格拉斯哥大會。這就是格拉斯哥會議被評價為「將改變人類未來」的原因。 各國首腦應該在此次大會上提出「到2030年為止的本國碳減排量」，以實現2050年碳中和。但碳排放居世界第三位（7%）的印度沒有推出減排目標。印度提出「富國責任論」，主張氣候變化和碳排放是西方發達國家的緣故。排在排放首位的中國（27%）10月28日向大會方面提交了減排目標，但將實現碳中和的時間推遲10年定為2060年。沙特阿拉伯等石油富國也將碳中和時間定在2060年以後，或者沒有提出真正的減排目標。非洲的一些發展中國家稱「正在因為發達國家遭受氣候變化帶來的損失」，要求援助資金。因此，有人擔心在此次格拉斯哥大會上很難達成這一協議。 世界氣象組織在大會開幕之際公布了《2021氣象報告》，在報告中警告，酷暑、洪水等極端氣候已成為地球的「新常態」。報告稱，從2015年開始到今年，近7年來地球溫度達到歷史最高值，將我們生活的地球推入「未知領域」。世界氣象組織表示：「極端異常氣候現在已成為新常態，其原因是人類引起的氣候變化。」

한국어