“爲尋找既能治愈又能栽培的植物，我吃過沙漠作物”. November. 01, 2021 07:25. by 洪錫浩記者 will@donga.com. “我想在家裏或辦公室裏種植植物，但我害怕‘殺死它們（把植物種死）’。” 想要種植鮮花和蔬菜的人應該都有過這樣的苦惱吧。還會想起忘記澆水或經常澆水導致植物枯萎的痛苦記憶。 最近LG電子推出的植物生活家電“LG Tiiun”就是以這種消費者的需求爲目標的産品。在20種種子工具箱中，選擇符合自己喜好的花、蔬菜、香草，放入Tiiun的內部擱板即可。通過觀察植物生長的4 ~ 8周時間，任何人都可以種植植物。 LG Tiiun是在以細分顧客的需求爲目標的過程中具體化的産品。LG電子新産業營銷室室長李賢智說：“最初，認爲該産品會得到更多中老年女性顧客的關注，但通過實際分析對Tiiun廣告有反應的消費者性別比例，發現男女比例各半”，“在枯燥的辦公室工作，但回家後觀察了從種子到收獲的過程後表示獲得‘治愈’的需求似乎較多。” 在電子公司培育植物的過程並不簡單。負責LG Tiiun開發的LG電子廚房設備研究所責任研究員林基榮表示：“爲了保證家電産品以及培育植物的品質，我們與農村振興廳、種子公司、園藝專業教授等專家進行了討論，並尋求了解決方案。” 關鍵是制造出能夠提供與自然相似的生長條件的機器。林責任研究員解釋道：“從農村振興廳的目錄來看，農作物的生長時期和季節是定下來的”，“爲了不分四季在室內栽培作物，用技術體現了溫度、陽光、氣流等與自然相似的環境。”LG Tiiun采用了LG電子擁有的冰箱、淨水器、空調、空氣淨化器等技術。相關專利申請僅在國內就有70項以上。 尋找能使植物生長並在栽培過程中帶給人們快樂的作物也是核心課題。林責任研究員說：“試驗了80多種作物。同樣作物的種子最多曾種植了2000顆。還種植並親自試吃了生長在沙漠中的冰葉日中花。”

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