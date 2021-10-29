尹錫悅方面：「公調處按照執政黨指令進行調查」 VS 執政黨：「搞政治陰謀的人靈魂出竅的說法」. October. 29, 2021 07:32. by 尹多彬記者、李允泰記者 empty@donga.com,oldsport@donga.com. 國民力量黨就前檢察總長尹錫悅「教唆告發」疑惑核心人物孫俊成檢察官的拘捕令被駁回一事聲稱：「高級公務員犯罪調查處（公調處）正在按照執政黨的指令進行調查。」共同民主黨則反擊說，（這是）「搞政治陰謀的人靈魂出竅的說法」。 尹錫悅方面集中攻擊了此前共同民主黨代表（黨首）宋永吉要求公調處盡快調查孫俊成和金雄議員一事。尹錫悅陣營首席副發言人崔智賢當天在評論中表示：「從宋（永吉）代表介入調查的發言和公調處的調查進展過程來看，明明白白地暴露出了這是『玩政治陰謀的拘捕令」，「公調處嘴上嚷嚷著政治中立，背後完全按照執政黨代表的指令在調查。」她還主張：「在政權不得不交替的情況下，只想動員權力機關打擊尹（錫悅）候選人。被玩弄的公調處不再是國民的調查機關。」 宋永吉就尹錫悅方面的「陰謀政治」主張批評稱：「我認為（國民力量黨）洪準杓候選人的話是正確答案。自己做的時候是調查，自己接受調查的時候就是政治陰謀，像這種說法，是『州官放火』式的思考。」他還說，「尹（錫悅）前總長主張，『孫（俊成）檢察官是『秋美愛師團』的人」，「在總統候選人討論會上（提及）辯論孫檢察官的內容，等於承認自己是孫檢察官的幕後人物。」共同民主黨政策委員員會議長樸完柱也表示：「孫檢察官的拘捕令剛被駁回，尹前總長就立即賊喊捉賊，毫無根據地來扣這是執政黨政治陰謀的帽子」，「究竟是誰在搞政治陰謀，靈魂出竅說法真的是死不要臉。」

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