“韓國電影達到高水平的秘訣是藝術上的大膽”. October. 28, 2021 07:29. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “韓國電影沒有不可能。涉及所有主題，不分類型。這種藝術上的大膽是達到高水平的秘訣。” 6日(當地時間)開幕的第16屆巴黎韓國電影節的首席節目編排員法國人大衛•特雷布勒(40歲•照片)這樣解釋了Netflix電視劇《鱿魚遊戲》、電影《寄生蟲》、《水芹菜》等韓國文化的優點。 今年迎來第16個年頭的巴黎韓國電影節起到了向法國乃至歐洲宣傳韓國電影的核心作用。特雷布勒從2011年開始在該電影節工作，負責選定要向法國介紹的韓國電影並給其加上法語字幕的工作。 記者在舉行開幕式的巴黎香榭麗舍大街的陽獅劇場見到了他。他說：“10年前的記憶還曆曆在目。”1981年出生于巴黎的他專攻文獻信息學後一直在媒體行業工作。在2011年作爲觀衆訪問的巴黎韓國電影節上，他看到韓國電影後受到了新鮮的衝擊。他立即找到現場的工作人員，拜托他們“告訴我在電影節上工作的方法”，這成爲了他作爲節目編排員參與電影節的契機。 他說，隨著韓國電影地位的提高，不僅是大型商業電影，購買獨立電影、古典電影的法國人也在不斷增加。他認爲自己看過的印象最深刻的韓國電影是崔茂龍、文貞淑主演的《誤射的子彈》(1961年的作品)。 他忠告說，韓國電影不能滿足于目前的成功。他強調說：“韓國也不能只依靠現在出名的導演。年輕一代應該爲制作新電影打下基礎，延續韓國電影的優點‘大膽’。”今年的巴黎韓國電影節將舉行到11月2日，屆時將上映18部長篇影片和28部短篇影片等共46部影片。

한국어