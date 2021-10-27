11月1日起，將恢復使用外出就餐和住宿等9種消費優惠券. October. 27, 2021 07:19. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 韓國政府將於11月1日將新冠防疫措施轉變為「分階段恢復日常生活」，並在外出就餐、住宿、演出等9個領域恢復使用打折的消費優惠券。消費優惠券去年因新冠疫情的擴散而停止使用，但防疫形勢發生變化後，為了促進第四季度（10月∼12月）的消費，決定重新實施該製度。到年末為止，剩余的2282億韓元規模的消費優惠券將被發放。 經濟副總理兼企劃財政部長洪楠基26日在政府首爾辦公大樓舉行緊急經濟中央對策本部會議時表示：「從11月初開始分階段恢復日常生活時起，將全面恢復使用消費優惠券。」 消費優惠券將在外出就餐、住宿、旅行、體育、電影、展示、演出、觀看職業體育、農水產品等9個領域發放。以前，為了預防新冠疫情擴散，外出就餐和演出、農水產品優惠券只能在網上使用，但從下個月開始，線下也可以使用。政府從去年起通過補充預算，準備了5528億韓元規模的消費優惠券，但由於用處受到限製，執行率僅為59%。 在外就餐優惠券如果用卡結算2萬韓元以上3次，第四次可以優惠1萬韓元。體育優惠券是指，如果每月使用健身房等室內體育設施8萬韓元以上，可以把費用降低3萬韓元。 演出優惠券在Ticketlink等預購時每人可便宜8000韓元，電影優惠券在多功能劇場網站預購時每人可便宜6000韓元。住宿券方面，在Interpark等50多家旅行社網上預約時，如果超過7萬韓元就優惠3萬韓元，7萬韓元以下可優惠2萬韓元。職業體育優惠券將減免門票的50%（最多7000韓元）。博物館和美術館也分別有3000韓元和5000韓元的優惠。 旅行優惠券則是如果預付國內旅行提前預約打折商品，就給予40%折扣的製度。考慮到旅遊業界的困難，將折扣率從當初的折扣率（30%）小幅提高。不過，考慮到旅遊商品的製度準備時間，旅行優惠券要到11月中旬開始使用。政府計劃在本月底通過文化體育觀光部網站和各信用卡公司、預售處公布包含詳細消費優惠券使用方法的資料。消費優惠券在準備好的預算用完後就會終止。

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