北京冬奧會，處于防疫考慮將只允許中國本土觀衆入場. October. 27, 2021 07:19. by 金祺容 kky@donga.com. 中國方面表示，明年2月將以最小規模舉辦北京冬奧會。政府計劃減少不必要的活動和程序，大幅減少投入到奧運會的人力。這是爲了防止新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的擴散而采取的措施。 26日，據《新華社》等中國媒體報道，北京冬奧會組委會在前一天公開了包含奧運會防疫守則的防疫手冊(manual)。第一次公開的此次防疫手冊適用于運動員和大賽相關人士，以後還可以補充一兩次。 根據手冊，爲此次奧運會准備的專用交通工具和宿舍、附屬設施、賽場和訓練場等所有空間將連接在一起運營。這些空間就像覆蓋了泡沫一樣，成爲與其他外部空間完全隔離的封閉區域。大會參賽選手只能往返有限的空間，每天都要接受新冠病毒檢查。未能接種新冠肺炎疫苗的參賽選手抵達中國後，將在北京隔離21天。 由于計劃將投入奧運會的人力最小化，因此，爲方便選手團而活動的志願者也將消失。與以無觀衆的形式舉行的2020年東京夏季奧運會不同，雖然計劃讓觀衆入場，但計劃將規模最小化，不接納來自中國本土以外的觀衆。 面對北京冬奧會，美國和歐盟(EU)的集體抵制動向也在持續。但專家認爲，實際上抵制的可能性不大。亞洲大學國際學部政治外交系教授金興圭表示：“美國最近對中國表現出柔和的態度。與中國的不和可能會對美國輿論産生負面影響。面臨明年中期選舉的喬•拜登政府不會願意承擔這樣的風險。”

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