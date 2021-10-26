韓國慶典. October. 26, 2021 07:35. by 兪載東 jarrett@donga.com. 上周日的24日(當地時間)，位于美國紐約曼哈頓中心的聯合廣場。Netflix人氣電視劇《鱿魚遊戲》相關活動在這裏舉行。參加“椪糖遊戲”活動的市民們爲了找出自己想要的形狀，用別針認真地刮起了焦糖餅。現場還看到了像電視劇中的演員李政宰一樣，爲了盡快融化焦糖餅，用舌頭舔的樣子。活動現場一側舉行了“一二三木頭人”活動。孩子們避開穿著和電視劇裏的人偶相似衣服的主持人的眼睛，一步一步向前邁進。從上午開始，數百名紐約市民聚集到鱿魚遊戲相關展位，盛況空前。 “韓國慶典”活動每年都由紐約韓人會舉辦，目的是向美國社會宣傳韓國文化。當天的活動聚集了數千名市民，比往年多。雖然也有很多當地僑民前來參觀，但參加者和前來參觀的人中，非韓裔紐約市民也占一半左右。 當天在廣場上還舉行了60多名紐約市民參加的“摔跤王爭奪戰”。紐約大韓摔跤協會會長金相铉(音)表示：“參加者中也有很多不是韓國僑民的美國青少年和女性。摔跤最近在韓國再次受到歡迎，在美國似乎也感受到了韓國傳統文化的趣味，感到很滿足。” 在由農水産食品流通公社(aT)准備的“辛奇(韓式泡菜)宣傳館”中，市民們利用白菜和辣椒粉等食品材料制作泡菜。活動現場還准備了獨島和東海宣傳館，還舉行了盤索裏和K-Pop演出、跆拳道示範、書法寫作、韓服體驗等各種活動。紐約韓人會會長查爾斯•尹表示：“准備的紀念品早早就賣光了，很多市民都參與其中，感到非常高興。”

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