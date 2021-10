黃喜燦打入個人本賽EPL第4粒進球. October. 25, 2021 07:19. by 兪載泳 elegant@donga.com. 伍爾弗漢普頓隊(狼隊)的黃喜燦(25歲)不僅展開了“黃牛”般的突破,還展現了完美的進球終結能力,打進了本賽季的第4粒進球。23日(當地時間),在英國利茲舉行的英格蘭足球超級聯賽(EPL)第9輪與利茲聯隊的客場比賽中,黃喜燦在上半場第10分鍾率先攻入一球。勞爾•希門內斯在罰球區中央的射門打在對方防守隊員身上發生折射後,旁邊的黃喜燦機敏地用右腳觸地將球送入球門。 2日,在第7輪與紐卡斯爾隊的比賽中攻入2球的黃喜燦在兩場比賽後再次進球,在EPL得分排名中與孫興慜(29歲•托特納姆熱刺隊)等人一起排在並列第5位。同時這粒進球也讓他成爲本賽季隊內最佳射手。在EPL出道比賽第4輪與沃福德隊的比賽中攻入首粒進球的黃喜燦,在6場英超聯賽中4次有效射門都轉化爲了進球,顯示出了超強的集中力。 在球隊的3-4-3陣型中,他成爲負責左右兩側進攻的核心,與最前方的前鋒希門內斯保持著默契的配合。希門內斯在與紐卡斯爾隊的比賽中助攻了黃喜燦的所有進球,當天他的射門也成就了黃喜燦的進球。希門內斯一直回撤到中場,帶走對方防守隊員,爲撲向對方門前空當的黃喜燦提供了精准的傳球。黃喜燦也挽救了向中路突破時往邊路遊弋的希門內斯的行動。這讓人期待繼孫興慜-哈裏•凱恩之後的“蜂蜜組合”的誕生。 賽後,EPL事務局將黃喜燦評爲當天比賽的最佳球員(King of the Match)。這是他繼第7輪之後的第二個MVP。他在1.0411萬名粉絲參加的投票中獲得了50.3%的支持。伍爾弗漢普頓沒能守住黃喜燦的第一粒進球,在下半場補時階段被對方罰點球扳平比分,最終雙方以1比1握手言和。本場之後伍爾弗漢普頓隊以4勝1平4負(積13分)排在英超積分榜第10位。 另外,效力西班牙足球甲級聯賽球隊皇家馬洛卡的李康仁(20歲)在與老東家瓦倫西亞的西甲聯賽第10輪客場比賽中,在上半場第32分鍾以絕妙的邊路突破助攻隊友率先攻入一球,創造了本賽季第一個助攻,但他在下半場第10分鍾因累計黃牌被罰下場。皇家馬洛卡雖然率先攻入2球,但在下半場補時階段被對方攻入2球,最終兩隊以2比2握手言和。

