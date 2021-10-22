松島生物集群工業園區擴大到2倍以上. October. 22, 2021 07:25. by 車埈昊 run-juno@donga.com. 7月引進政府“生物實驗室中心”的仁川將大幅擴大松島國際新城生物集群工業園區的規模。仁川經濟自由區廳21日表示，計劃將松島11工區35.7萬平方米的一塊地皮供應爲引進新一代疫苗和治療劑等尖端醫藥品制造設施的用地。 仁川經濟廳計劃在下月30日之前收到事業提案書後，于12月10日舉行選定優先協商對象的評價委員會。優先協商對象經過3個月的協商，簽訂土地買賣合同。 此前，仁川經濟廳爲了培育生物産業，于2019年6月得到了産業通商資源部的開發計劃變更批准。根據去年9月制定的“松島生物集群工業園區擴建基本計劃”，計劃在11工區相關地皮上引進生物醫藥品制造業領域的研究開發及制造設施。 松島國際新城目前入駐了委托生産莫德納疫苗的三星生物制藥等生物、保健領域的研究、制造、服務企業60多家。SK生物科學也將于明年在松島動工建設總公司和疫苗研究開發設施。 仁川市和仁川經濟廳將把在松島4、5工區92萬平方米的生物集群連接到松島11工區，擴大到200萬平方米。通過這一計劃，將生物相關企業的雇用人員從目前的5000人增加到2萬人。

한국어