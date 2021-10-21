《我的名字》主演韓素希：“得到世界的關注很神奇”. October. 21, 2021 07:20. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “我好像通過這部作品感受到了演戲時最大的快樂。不像韓素希的反應最好。” Netflix(奈飛)原創電視劇《我的名字》(My Name)的主演韓素希(飾演尹智宇)在20日的視頻采訪中多少有些興奮地說出了上述內容。《我的名字》自15日公開後，從17日開始在奈飛電視秀部門的流媒體排名中保持世界第4的位置，人氣很高。全世界對主人公韓素希的關注也在提高。 她就各國關注作品和自己的情況表示：“這種感覺非常神奇。電視劇《鱿魚遊戲》似乎爲各國關注韓國電視劇創造了契機。”她還說：“與無間道等現有的臥底題材不同，《我的名字》的主人公是女性，因此很多人都很關注。” 韓素希在《我的名字》中表現出的不亞于格鬥選手的動作演技受到了好評。特別是她展現了與讓人熟知自己名字的電視劇《夫妻的世界》中出軌女呂多景角色180度大轉變的演技，成功變身後，有人評價說“演員韓素希的人生將以出演《我的名字》爲契機完全改變”。自稱“連運動的運字都不知道的人”的韓素希說：“此次的作品給自己任務後，成爲了試驗自己極限的契機”，“看到我的新面貌後感到新奇的反應非常好。”對于受到好評的動作演技，她笑著說：“聽到周圍很多人說‘打得好，打得好’。” “動作練習了3個月，所以拍攝時負擔並不大。我覺得在拍攝動作場面時不要害怕。我覺得這很好地反映了自己沈迷于什麽東西就不顧一切的性格。通過這部作品，似乎有點突破了我的潛力。”在共8集的電視劇中，每集都有高強度的動作場面，因此在拍攝過程中受傷也很多。對此，韓素希開玩笑說：“如果能出演第二季，我可能會死。到時應該會讓大家看到超能力。哈哈。” 雖然成功地展現了高強度的動作演技，但是比起演技本身，她華麗漂亮的外貌仍然受到了更多的關注。但她把自己的外貌形容爲“空殼子”。 “比起從外觀上展示我，我更想展示自己更多不同的樣子，想更多地展示只有我知道的方面，即使不那麽漂亮。通過這部作品，動力似乎得到了明確。我想以拉開帷幕的樣子靠近大家。”

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