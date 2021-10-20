《紐約時報》：“FDA今天批准揚森-莫德納加強針”. October. 20, 2021 07:29. by 李恩澤 nabi@donga.com. 《紐約時報》(NYT) 18日(當地時間)報道說，美國食品藥品監督管理局(FDA)計劃允許將目前已完成接種的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗和其他種類的疫苗作爲追加接種(加強針)使用。 據《紐約時報》報道，FDA計劃于20日分別批准莫德納和揚森疫苗的加強針接種。輝瑞加強針上個月得到了批准。FDA計劃同時允許接種被稱爲“混合注射(Mix and match)”的“混合加強針”。《紐約時報》報道說，但計劃盡量用加強針接種同一制造商的疫苗。 此前，美國國立保健院(NIH)表示：“據自家的研究結果顯示，如果接種揚森疫苗的人用加強針注射莫德納疫苗，在半個月之內抗體就會增強至原來的75倍。”相反，“揚森接種+揚森加強針”組合的抗體增加量僅爲原來的4倍。“揚森+輝瑞”組合的抗體增加量比“揚森+莫德納”組合少，比“揚森+揚森”組合多。 目前，美國接種揚森疫苗的人口爲1500萬人，接種莫德納疫苗的人口爲6950萬人，接種輝瑞疫苗的人口爲1.450億人。專家一直指出，由于每個制造商的疫苗生産規模和力量都不同，因此，如果強制用加強針注射同一種類的疫苗，供應可能會出現問題。

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