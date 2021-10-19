英法日核電政策「調頭」，只要韓國執迷於不穩定的新再生能源. October. 19, 2021 07:21. . 韓國總統直屬碳中和委員會昨天提出了《2030年國家溫室氣體自主減排目標（NDC）》的最終方案，其內容為，到2030年將溫室氣體排放量比2018年減少40%。該目標將於27日通過國務會議，在11月在英國舉行的第26屆聯合國氣候變化框架公約締約方大會（COP26）上公布。產業界認為「不可能實現的目標」而表示反對的這一方案，將成為與國際社會的承諾。 文在寅總統去年10月宣布「2050碳中和」後，自主減排目標的調整開始加速。今年8月，國會通過了2030年將自主減排目標定為「35%以上」的《碳中和基本法》，但僅兩個月就提高到40%。由此，韓國在今後8年裏要年均減少4.17%的溫室氣體排放。這遠遠高於歐盟的1.98%和美國的2.81%。甚至有分析認為，製造業比重為26%，遠遠高於歐盟（14%）和美國（11%）的韓國要想實現這一目標，就必須停止多數製鐵、石油化學工廠。 再加上現政府的擺脫核電站政策，將不得不在減少幾乎不排放碳的核電站比重的同時來實現目標。碳中和委員會決定，到2030年將核電站發電比率從去年的29%減少到23.9%，並到2030年將太陽能、風力等發電比率從6.6%提高到30.2%。相反，由於風力發電出現問題，天然氣價格上漲，導致電費暴漲，英國正在計劃追加建設核電站。法國公布了重點培養小型模塊型反應堆的計劃。經歷福島核電站事故的日本也決定到2030年將核電站比重從6%提高到20%以上，發達國家的「核電站調頭」正在加快。 即使碳中和是「必須走的路」，強行推進無視現實的目標也是魯莽的事情。而且，任期還剩不到7個月的政府製定過於無理和不現實的目標，轉嫁給下屆、再下屆政府的做法難免會受到不負責任的批評。

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