TSMC：“將在日本開設新代工工廠…2024年啓動”. October. 15, 2021 07:21. by 徐東一 dong@donga.com. 全球代工廠(半導體委托生産)排名第一的台灣TSMC(台積電)14日表示，將在日本建設新的代工工廠。目標是明年開工，到2024年末正式開始批量生産。 14日，台積電在第三季度(7 ~ 9月)業績發表電話會議中表示：“在日本政府和主要全球顧客公司等多種渠道中，確認了支持此次(日本新工廠)項目的意向”，“等待理事會的最終批准，批准後將正式開始進行工廠建設。”據悉，台積電將在索尼正在建設圖像傳感器工廠的熊本縣建設新工廠。該公司將主要生産22∼28納米(1納米是十億分之一米)規格的演算用半導體。 據《日本經濟新聞》等媒體報道，此次新工廠的總投資額約爲8.5萬億韓元。其中50%由日本政府支援，索尼、電裝公司等也將進行投資。日本的戰略是通過吸引台積電工廠，穩定地獲得正在經曆“缺貨現象”的半導體。 半導體業界有關負責人表示：“台積電此次在日本設立工廠是爲了從經濟安全的角度出發，構建穩定的半導體生産和供應鏈體系。 當天，台積電方面表示，第三季度(7∼9月)銷售額和營業利潤分別達到17.6521萬億韓元和6.6萬億韓元。銷售額和營業利潤都比去年同期增加了15%左右。此前，台積電宣布向美國投資120億美元(約13.4萬億韓元)，新設尖端5納米代工生産線。《路透社》等媒體還報道說，台積電正在考慮在美國建設3納米工廠等共6個工廠。

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