希望“把‘與新冠病毒共存’策略實施時間推遲至高考後”的國民請願. October. 15, 2021 07:21. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 隨著“與新冠病毒共存(with Coronavirus)”將于下月9日前後開始，面臨高考(大學入學考試)的考生和家長對新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情擴散的擔憂越來越大。2022學年度高考將于11月18日舉行。 8日，青瓦台國民請願中出現了內容爲“請將‘與新冠病毒共存’的實施時間推遲到高考以後”的文章。請願人呼籲說：“雖然接種了疫苗，但突破感染的情況也很多，即使高考單獨舉行，也無法救濟各大學的考試。 與確診患者也能得到應試機會的高考不同，各大學的考試由大學自主決定。因此，很多人擔心確診時可能會被剝奪應試機會。首爾的一位考生表示：“擔心在自我隔離或確診時被剝奪面試機會怎麽辦。”教育部通過《應對新冠病毒 2022學年度高考管理方向》建議，對各大學的考試，盡可能在所有錄取中向自我隔離者提供應試機會，並要求通過非面對面方式等向確診患者也提供考試機會。 去年，高考之前的11月中旬，新增確診患者劇增，第三次大流行正式開始，給考生帶來了混亂。各大學囑咐考生在各大學考試之前盡量避免外部活動。首爾市內A大學有關負責人表示：“今年考生和入學考試有關負責人已經接種了新冠肺炎疫苗，因此預計比去年安全。但各大學在考試前，請克制在感染危險較高的場所進行外部活動。”

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