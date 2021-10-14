說謊精的鼻子. October. 14, 2021 07:21. . 匹諾曹是1883年意大利作家卡洛•科洛迪發表的童話《木偶奇遇記》中的主人公。因爲這個如果說謊鼻子就會變長的木玩偶，長鼻子成了謊言的象征。阿爾伯托•賈科梅蒂從20世紀40年代中期開始制作長鼻子的人物雕塑。是不是表現了極度愛說謊的人。鼻子比童話裏的匹諾曹長得多。 出生于瑞士的賈科梅蒂夢想成爲雕刻家，前往巴黎是在20歲時。他在學習古典雕塑後，經過立體派樣式，最後專注于20世紀30年代的超現實主義作品。第二次世界大戰給他的作品和意識帶來了很大的變化。回歸到以現實爲基礎的人體雕塑，而不是只靠想象力。戰後，賈科梅蒂展示了把人體拖得又纖細又長的孤獨人物像，以存在主義雕塑家而聞名，長鼻子的頭像雕塑也是在這一時期制作的。 質感凹凸不平的青銅頭像被繩子綁著，在方形的鐵制框架內搖搖晃晃地挂著。眼睛被刻畫得模糊，根本沒有耳朵，嘴張得很大。可能是不看也不聽，一直在說謊，鼻子變長了，一直延伸到框架外。那個樣子讓人聯想到一把長槍口的槍。張大的嘴像在發出痛苦的尖叫，挂在繩子上的頭像讓人想起了絞架。作品中的人物似乎是爲了擺脫束縛自己的框架而不斷說謊的命運。 對于經曆了充滿厭惡、矛盾和破壞的戰爭時代的賈科梅蒂來說，世界是怎樣的呢？看起來充滿了謊言，僞善和不安。對說謊的匹諾曹給予無限的愛和原諒的傑佩托爺爺只存在于童話中存，現實不是互相欺騙的另一個戰場嗎？謊言必然會産生另一個謊言。難道作家不是想傳達這樣的信息嗎？美術評論家

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