瘦削的金正恩……消息靈通人士：“一兩個月裏減輕5公斤以上，替身說沒有根據”. October. 14, 2021 07:21. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 據悉，朝鮮國務委員長金正恩最近一兩個月裏體重又減輕了5公斤以上。 據韓國政府消息人士13日稱，國家情報院7月報告，“據分析，金正日的體重減少了10公斤以上”，體重再次輕減。因此，據推測，今年年初達到140公斤的金正恩的體重可能減少了20公斤左右。30多歲、身高170厘米左右的金正恩因高度肥胖，患有中壯年層的成人病等健康異常傳聞不斷出現。 以金正恩上個月在朝鮮政權建立紀念日（9•9節）活動等公開場合體重輕減等外貌急劇改變爲依據，一些日本媒體提出金正恩“替身說”，該消息人士就此明確表示，“沒有找到不是金正恩的依據”。 金正恩今年滯留在地方的時間也比往年有所增加。消息靈通人士表示：“雖然還不清楚是爲了防疫還是爲了管理民心，但是在地方的滯留時間確實延長了。”也有人認爲可能是爲了減肥等健康管理。 據悉，朝鮮正在准備同中國進行貿易。朝中貿易量在新冠疫情暴發以後驟減，但最近逐漸增加。中國海關總署上個月更新的資料顯示，8月份朝中貿易額爲2878萬美元（約340億韓元），比前一個月增加了37.5%。但據悉，大部分交易都是通過海上進行的。據消息人士稱，以國境附近爲中心，人員和物資不斷增加，朝中正在准備恢複陸路貿易。

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