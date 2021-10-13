泄氣的大學生…只有10%進行“積極的求職活動”. October. 13, 2021 07:15. by 林賢錫 lhs@donga.com. 據一項調查結果顯示，每10名大學生中就有7人實際上在今年放棄了求職。有分析認爲，由于日益激烈的就業競爭，大學生認爲自己的就業可能性較低，正在放棄就業。 12日，全國經濟家聯合會下屬的韓國經濟研究院以全國4年制大學3、4年級的2713名在校生及畢業生爲對象，就求職意向等進行了調查。結果顯示，65.3%的被調查者實際上已經放棄了求職。韓國經濟研究院將回答者對求職活動與否表示“幾乎不做”(33.7%)、“例行公事”(23.2%)、“暫時休息”(8.4%)的情況分類爲實際上放棄求職的人。回答“積極進行求職活動”的比重爲9.6%，僅爲十分之一。 對于不積極進行求職活動的理由，回答“自己的能力、技術、知識等缺乏，爲了進一步准備”的人最多，達到64.9%。另外，58.6%的應答者預測說，今年大學畢業生的招聘環境將比去年困難。對于新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情長期化導致就業過程困難的提問，29.3%的應答者選擇了“因招聘機會減少導致就業競爭加劇”。 韓國經濟研究院經濟政策室室長秋光浩(音)表示：“在日益變窄的就業之門中，青年們正在失去信心。通過放寬企業限制規定、提高勞動靈活性等方式擴充企業的雇用余力才是根本解決之策。”

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