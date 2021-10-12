“這個秋天與勃拉姆斯一起”. October. 12, 2021 07:15. by 劉潤鍾=文化專門記者 gustav@donga.com. 對于小提琴演奏者金在榮來說，2021年下半年是“勃拉姆斯季”。15日，在首爾藝術殿堂IBK Chamber大廳，他將與伊利亞•拉什科夫斯基(誠信女子大學教授)的鋼琴一起演奏勃拉姆斯的3首小提琴奏鳴曲全曲。此之前的8月，在由樂天音樂廳主辦的“古典音樂革命2021”上，他擔任隊長的Novus四重奏演奏了勃拉姆斯的弦樂四重奏曲和其它室內樂作品。本月8日，他還與蔚山市立交響樂團指揮池中培一起協奏了勃拉姆斯小提琴協奏曲。記者在陰天十月的假期給他打了電話。 ―對于音樂迷們來說，勃拉姆斯是“適合秋天的作曲家”的認識非常強烈。這種說法准確嗎？ “勃拉姆斯在陰天多風的德國北部的漢堡長大。他的作品中表現內向、黑暗感性的部分很多。旋律有深度，和聲也很厚，顔色比較深。在他的祖國德國，雖然很少出現“勃拉姆斯=秋天”的表述，但我想對于熱愛音樂的大衆來說，肯定有理由將勃拉姆斯視爲‘秋天作曲家’ ―在3首小提琴奏鳴曲中，選擇最適合秋天的曲子的話？ “3號奏鳴曲的黑暗氛圍和淒涼與秋天最合適吧。另外兩首也是有著強烈旋律的曲子，適合在秋天鑒賞。” ―一天演奏這3首奏鳴曲對演奏者來說是怎樣的挑戰呢？ “舉例來說，勃拉姆斯的小提琴協奏曲在技巧上令人眼花缭亂，而奏鳴曲中則內涵了許多作曲家的隱秘故事。需要好好理解勃拉姆斯的內心和他的和聲特征。 ―這次公演不是按照編號順序來演奏的，而是按2-1-3號的順序編排的。 “2號奏鳴曲的‘表情’很適合開場，所以放在了演奏第一順位。這是一首適合向聽衆打招呼並‘初次獻禮’的曲子。我個人最喜歡1號，重量感與衆不同，所以想把它放在中間。3號奏鳴曲是三首曲子中最華麗、長度最長的，很適合裝飾演奏會的最後一場。” ―期待呈現“怎樣的勃拉姆斯”呢？ “我不認爲勃拉姆斯必須無條件表現得沈重而深厚。這些奏鳴曲在他的作品中也是旋律美突出和樸素的。但是從中可以看出他個人的一面，因此需要對作曲家的內心世界進行更多的探索。比起展現個性，我更想演奏接近勃拉姆斯本質的曲子。” 演出票價4∼5萬韓元。

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