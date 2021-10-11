印尼拖延履行「KF-21分攤費協議」5個多月. October. 11, 2021 07:17. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 「KF-21獵鷹」韓國型戰鬥機項目是自韓國建軍以來最大（8.8095萬億韓元）規模的武器開發事業，但決定分攤20%而一直未繳納分攤費用的印度尼西亞政府，盡管早在5個多月前就已和韓國政府擬定了最終分攤協議，但被曝一直沒有著手旨在履行協議的程序。 國民力量黨國會議員姜大植10日從防衛事業廳提交獲得的資料顯示，印尼國防部長普拉博沃·蘇比揚托4月訪韓後不久，通過與防衛事業廳的實務磋商，在實務級層面完成了包括縮小印尼應交納的分攤比例、調整繳納辦法、延長繳納時間等內容的最終協議。2018年，印尼總統佐科·維多多在首腦會談上呼籲經濟困難，要求舉行調整分攤額的磋商後，兩國進行了5次實務協商。當初決定負擔1.7338萬億韓元的印度尼西亞在今年上半年之前應繳納9313億韓元，但目前仍欠費7041億韓元。 防衛事業廳計劃舉行第六次實務磋商，開始履行該協議，但印尼以新冠疫情和實務討論為由，推遲了協議。防衛事業廳從4月開始共發送了5次要求舉行實務協商的書函。印尼僅回信一次，通報「有意於7月底舉行實務磋商」，但也沒有遵守。 此外，根據韓國航空宇宙產業和印尼之間的合同條件，雖然有兩次以上未繳納分攤額時「限製技術人員參與及接觸開發資料」的規定，印尼雖然自2016年以後每年都沒有繳納分攤額，但從上個月開始向韓國航空宇宙產業派遣技術人員。 在野黨批評政府因擔心未交納分攤額問題影響戰鬥機開發，正在進行「低姿態談判」。姜大植表示：「不能以原則和常識為基礎，強求一方單方面讓步。應該取得雙贏的結果。」

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