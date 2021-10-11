“諾貝爾文學獎特需？要有翻譯版本才能期待啊”. October. 11, 2021 07:18. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “目前我們賣場沒有舉辦諾貝爾文學獎相關的活動。” 10日，首爾鍾路區教保文庫光化門店。7日，當記者問是否有與被選爲諾貝爾文學獎獲獎者的非洲坦桑尼亞難民出身的小說家阿蔔杜拉紮克•古爾納(73歲•Abdulrazak Gurnah•照片)相關的活動時，書店職員這樣回答。因爲沒有在國內出版的古爾納的書，所以無法舉行促銷活動。該職員說：“幾乎沒有顧客光顧古爾納的作品。” 每年諾貝爾文學獎獲獎者發表後，想要購買獲獎者作品的讀者就會蜂擁而至，出版界就會舉行各種促銷活動。但是，古爾納出版的10部長篇小說和多數短篇小說中，沒有介紹到國內的作品，因此今年沒有舉辦相關活動。在網上書店，只有1994年入圍被評爲世界三大文學獎的英國布克獎最終候選名單的長篇小說《天堂(Paradise)》和入圍2001年布克獎第一輪候選名單的長篇小說《在海邊(By the sea)》等古爾納的原著正在銷售。網上書店正在舉行銷售過去諾貝爾文學獎獲獎者圖書的活動，但熱潮並不火爆。 去年的諾貝爾文學獎獲獎者、美國女詩人露易絲•格裏克(78歲)的詩集也沒有在國內翻譯出版。但是，由于有收錄格裏克的詩的柳時華詩人的詩選集《用詩綁架》(叢林出版社)、《照顧心靈的詩》(守吾書齋)、喬伊斯•朴作家的詩選集《我喜愛的S(韓文字母“ㅅ”的名稱)：愛、生活以及詩》(福爾切)等，所以可以舉行促銷活動，但今年連舉辦這樣的活動也變得困難。格裏克的詩集在獲得諾貝爾文學獎1年後的今天還沒有翻譯版本出版，因此古爾納的作品在近期翻譯出版的可能性也很低。教保文庫品牌管理組科長陳永均(音)表示：“如果獲獎者的書籍在國內出版被推遲，就很難期待諾貝爾文學獎的特殊需求。”

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