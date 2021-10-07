外國油管主播迷上了“真實的韓國”. October. 07, 2021 07:25. by 金基潤記者 pep@donga.com. 擁有約28萬名訂閱者的油管(YouTube)頻道“Cafe Juseyo”的運營者、墨西哥人利維爾•戈麥斯(31歲)將制作在韓國發生的犯罪、治安、警方調查相關的內容。用西班牙語制作的影像在南美地區特別受歡迎。在留言中很多人表示：“羨慕晚上也能自由外出的韓國社會。”曾在墨西哥法務部工作過的戈麥斯偶然了解了治安良好的韓國，不久後踏上了韓國留學之路。目前他在京畿大學攻讀犯罪心理學博士課程。 在如今韓國流行音樂、電視劇、電影等韓國文化內容物人氣爆發的韓流全盛時代。外國人的關心自然而然地引發了對韓國這個國家的好奇心，相關的油管內容也在劇增。如果說過去部分外國油管主播以韓國人爲對象，稱贊韓國文化內容物的優秀性，那麽最近以本國人爲對象，展現韓國多樣面貌的情況很多。從優秀的治安到充滿深情味道的鄉村，以及普通人平凡的生活方式，外國油管主播感受到的韓國魅力多種多樣。他們說：“我知道如果以BTS、《寄生蟲》、《鱿魚遊戲》等特定關鍵詞爲主題制作視頻，點擊量就會很高。但我想展現出比這更豐富的韓國的真實面貌。” 戈麥斯在接受《東亞日報》采訪時表示：“與墨西哥相比，韓國的犯罪發生比率較低，我想知道韓國維持世界級治安水平的秘訣。對于在墨西哥剛剛開始發生的網絡犯罪、暴力，韓國警方在這些方面擁有豐富的調查經驗。我想通過視頻傳達這一點。”他表示：“以後回到祖國時，我想幫助墨西哥變得更加安全。” 荷蘭人巴特•範•黑紐赫頓(29歲)迷上了韓國的農村。他標榜自己是“尋找韓國陌生而不爲人知的地方的荷蘭人”。在約9萬名訂閱者的油管頻道“igoBart”上，他上傳了騎著自行車穿梭在韓國農村各個角落的視頻。在荷蘭工作的他在西班牙旅行時遇到了韓國人，對韓國産生了好奇心，來到韓國後被深深吸引，幹脆定居了下來。最近，他在兩個月的時間裏獨自騎行了2000公裏左右。他說：“我專攻地理學，對韓國社會和曆史很感興趣。我想創造與衆不同的教育內容。當然也有宣傳韓國農村的美麗和居民的溫暖的意義。” 在短暫回到荷蘭時，他還遇見了住在自己身邊的6•25戰爭參戰勇士，並對他進行了采訪。他還找到了日本帝國主義侵略時期留下痕迹的韓國的遺址。不知是不是因爲這個原因，在頻道訂閱者中，韓國人的比率也達到了30 ~ 40%。他們留言說：“感謝你把我們都不知道的韓國曆史告訴我們。” 擁有11萬名訂閱者的頻道“Jake the Korean Dream”的運營者、法國人Jake愉快地講述了自己的“首爾生活”。特別是爲了夢想在韓國工作的外國人，他詳細介紹了自己曾工作過的創業企業和職場生活故事。正在運營擁有43萬名訂閱者的油管頻道“Oh，My friend！”的巴西出身的阿曼達，以采訪的形式講述了韓國人的人生、人際關系、時尚等。Jake說：“不僅是韓國流行音樂和電影，想了解韓國真實面貌的外國人正在迅速增加。隨著需求的增加，正在努力展現更多韓國的魅力。”

한국어