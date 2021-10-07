李恩華的美術時間. October. 07, 2021 07:25. . 現在是形象重要的時代。特別是像政治家和藝人一樣，依靠大衆的關心和支持生活的人，形象管理更加重要。16世紀的英國國王亨利八世也非常了解形象的力量。他委托當代最優秀的畫家爲他畫肖像畫。雖然在17世紀被燒毀，但這幅肖像畫仍然被刻畫成最著名的英國君主形象。這是怎樣實現的呢？ 小漢斯•荷爾拜因雖然出生于德國，但作爲英國宮廷畫家，制作了很多具有裏程碑意義的肖像畫。在懷特霍爾宮內的這幅畫可能是亨利八世爲了慶祝兒子愛德華的出生而委托的。 畫中健壯的國王擺出自信的姿勢，凝視著畫面外。兩腳分開站著，右手拿著手套，左手抓著腰上的短劍繩。挂著金色窗簾的華麗室內裝飾和用寶石以及毛皮裝飾的衣服展現了英國王室的富裕。寬闊的肩膀上放了厚厚的襯墊，更加強調了男性的形象。雖然沒有戴王冠，但確實體現了國王的權威和存在感。 亨利八世是英國曆史上最殘忍、最強大的君主。他是五次更換王妃的女性閱曆豐富的代名詞。作爲畫的模特站立時，他是40多歲的人，實際上因爲肥胖和健康惡化而飽受痛苦。所以畫家畫的不是國王的樣子，而是國王想表現的形象。 亨利八世似乎對這幅畫很滿意，下令讓其他畫家模仿。畫出多種版本，傳遍歐洲。貴族們向其他畫家訂購複制畫，已證明其對國王的忠誠。雖然原本在1698年的火災中被燒毀，但這幅肖像畫之所以能成爲亨利八世強有力形象的象征，也是因爲無數複制畫的存在。16世紀的國王已經知道，傳播和塑造形象一樣重要。美術評論家。

한국어