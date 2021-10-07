本托主教練將讓“孫興慜首發上場”，與敘利亞隊的比賽戰略是“速戰速決”. October. 07, 2021 07:25. by 金東昱 creating@donga.com. 孫興慜(29歲•托特納姆熱刺隊•照片)最近非常辛苦。 《天空體育》等海外媒體6日援引國際足球球員協會(FIFPro)發行的《足球運動員的業務量報告書》報道說，孫興慜在最近3個賽季移動了22.3637萬公裏，飛行時間爲300小時。FIFPro報告書從2018年6月開始到2021年8月爲止，以44個聯賽中的265名球員爲對象，根據約4萬場比賽的數據進行了調查。 該報告書稱：“效力于國家隊的俱樂部球員們在不到5天的時間裏再次參加比賽，上場45分鍾以上，有可能受傷。” 最具代表性的事例是英格蘭足球超級聯賽(EPL)托特納姆熱刺隊的孫興慜和哈裏•凱恩。孫興慜在最近3個賽季共參加了172場比賽，其中俱樂部賽事152場，國家隊比賽20場。凱恩共參加了159場比賽，其中國家隊比賽31場。凱恩的總上場時間爲1.4051萬分鍾，比孫興慜(1.3576萬分鍾)還要多。 凱恩在效力于歐洲足球聯盟(UEFA)所屬的英格蘭代表隊時，移動大部分局限在歐洲。但是孫興慜爲了參加韓國國家隊的比賽，往返于歐洲和亞洲大陸，移動了22.3637萬公裏，在飛機上度過了約12.5天時間，共300個小時。凱恩雖然飛行了123小時，移動距離僅爲8.626萬公裏。FIFPro表示：“孫興慜參加國家隊的次數雖然比凱恩少，但移動距離卻是後者的2.5倍多。” 孫興慜爲了參加2022年卡塔爾世界杯亞洲區最終預選賽與敘利亞隊的A組第3輪比賽(7日)，在3日的聯賽結束後，于5日急匆匆回國。孫興慜去年6月就“過度疲勞”的爭議表示：“在體力方面，有時往返于國家隊會感到疲憊。長時間的飛行和適應時差並不容易”，“但總是帶著激動之情和責任感來國家隊報到的。我從未覺得累。”

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