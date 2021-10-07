全體確診患者中突破感染者占二成……防疫當局表示：「如情況惡化，本月底將確診5000人」. October. 07, 2021 07:26. by 李誌雲記者 easy@donga.com. 韓國每5名新冠確診患者中就有1名是「突破感染者」。突破感染是指在接種兩劑疫苗（強生疫苗是一劑）2周後被確診為新冠感染。據中央災難安全對策本部6日消息，9月第四周（19日∼25日）發生的13280萬名18歲以上確診患者中，2768人（20.8%）屬於突破感染。 在全體確診患者中，突破感染者的比率直到7月第四周為止還只有4%。僅從數據來看，「突破感染者比例」在短短兩個月時間裏激增了5倍。對此，專家們認為，隨著接種完成率的提高，突破感染的比重自然也會相應提高。也就是說，這並不是意味著疫苗預防效果低。翰林大學聖心醫院呼吸內科教授鄭基碩解釋說：「如果接種率提高，這個數值必然會提高。例如，如果國內的預防接種完成率達到100%，那麽在確診患者中突破感染者的比率也將達到100%。」 實際突破感染本身的比例沒有太大變化。截至上個月26日，在全體接種完畢者中，感染新冠病毒者的比例為0.053%。也就是說，完成接種的100萬人中有53人被感染。防疫當局解釋說：「美國弗吉尼亞州、紐約州的突破感染率為0.5%∼0.8%」，「國內突破感染率比外國低」。 以這種疫苗預防效果為基礎，韓國政府正在準備最快於本月末引入「與新冠並存（分階段恢復日常生活）」。但是隨著第四次流行一直沒有平息，人們對開始「與新冠並存」的憂慮也很大。防疫當局也預測說，如果目前的流行狀況惡化，本月底一天的確診人數將達到5000人左右。據疾病管理廳向國民力量黨國會議員白宗憲辦公室提交的資料顯示，疾病廳預測，如果第四次流行狀況惡化，本月下旬將出現5000名左右的確診患者，11月下旬將出現5000名以上的確診患者。防疫當局目前的醫療體系可以應對每天新增3000∼3500名確診患者，計劃通過擴大居家治療來應對確診患者的增加。 據統計，從5日開始預約16、17歲青少年的預防接種，第一天預約的人占20.8%。防疫當局還表示，通過先購買合同確保了2萬人次的口服新冠藥物，正在協商追加數量合同。

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