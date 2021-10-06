每月交200万韩元的健保费却拖欠国民年金，为什么？. October. 06, 2021 07:20. by 金素英記者 ksy@donga.com. 據調查，每月繳納健康保險費(健保費)卻不繳納國民年金(養老金)保險費的人超過了24萬人。這被解釋爲，如果未交納健保費，就必須全額負擔醫院診療費等，會帶來損害，但(拖欠)國民年金不會立即出現損失。 5日，國會保健福利委員會所屬的“國民力量”白宗憲議員從國民健康保險公團那裏收到的資料顯示，以今年7月爲標准，繳納1年以上健保費的人中，6個月以上未繳納國民年金保險費的人達24.1237萬人。 這其中包括了每月支付200萬韓元以上健保費的高收入者53人。他們滯納的保險費共達1億韓元。以地區加入者爲標准，假設完全沒有財産和房地産，年收入超過3.76億韓元，但不繳納國民年金保險費。每月繳納100萬韓元以上~ 200萬韓元以下的健保費，但未繳納國民年金保險費的有350人，繳納50萬韓元以上~ 100萬韓元以下的健保費而未繳納國民年金保險費的有3077人。 相反，繳納1年以上國民年金保險費，6個月以上未繳納健保費的人只有4083人。他們未交納的金額爲28億韓元。 如果未交納6個月以上的健康保險費，健康保險公團在對未交納者的收入和財産進行研究後，就會發送工資限制指南。此後，如果未交納的人去醫院，就不能享受健康保險優惠。 相反，國民年金保險費即使未繳納，除了滯納金之外沒有其他損失。國民年金公團的相關人士解釋說：“健康保險是自己繳納的保險費，因此可以立即得到實惠，但國民年金是‘遙遠的未來的實惠’，因此被排除在繳納優先順序之外。” 也有人分析說，由于國民年金的財政問題，故意不繳納保險費的人會增加。對此，白議員表示：“隨著對國民年金財政健全性産生疑問的人增加，未繳納的現象也在增加”，“在提高國民年金的財政信賴的同時，應該加強對故意滯納者的對策。”

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