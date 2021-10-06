《我的名字》能否成爲第二個《鱿魚遊戲》？. October. 06, 2021 07:21. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “如果你打開(第一集)，相信會看到最後的。” 在5日通過YouTube直播的Netflix(奈飛)原創電視劇《我的名字》(My Name)制作發布會上，金鎮民導演如此說道。這是通過去年4月公開的奈飛原創電視劇《人生體驗》，在國內流媒體排名中排名第一的金導演的話，因此備受關注。 將于15日在全球190多個國家同時公開的《我的名字》是繼掀起世界熱潮的《鱿魚遊戲》之後，奈飛公開的原創電視劇，因此能否延續“K電視劇”旋風備受關注。 金導演在前作中講述了陷入性交易介紹等犯罪世界的青少年的故事，作品性和票房性都得到了認可，因此《我的名字》能否成爲第二個《鱿魚遊戲》，備受期待。演員韓素希、朴喜洵、安寶賢出演的《我的名字》以智友(韓素希飾)爲尋找殺害自己父親的犯人並進行報複，成爲父親身前效力的毒品組織“東川派”的成員爲內容開始的黑色動作電影。智友從父親的朋友、東川派老板武進(朴喜洵飾)那裏聽到殺害父親的人是警察的故事後，僞裝成警察潛入毒品調查隊，展開了複仇。 韓素希當天說：“智友是爲了複仇而抛棄未來和名字的角色。有很多拼命的動作戲。”朴喜洵說：“現有的黑色作品中有很多粗糙的硬漢登場，給人以冰冷的感覺，但在《我的名字》中女性是單獨主演，劇中人物的複雜感情被熱烈地演繹出來，這一點很新鮮。”與大多都是警察僞裝潛入犯罪組織的設定的現有黑色作品相反，犯罪組織成員僞裝潛入警察隊伍的設定也刺激了人們的好奇心。 演員們爲了有真實感的動作場面，從拍攝2、3個月前開始在動作學校練習。8集電視劇中出現的大部分動作場面都是在沒有鋼絲和電腦繪圖的幫助下，演員們親自上陣消化的。似乎反映了對作品的期待，《我的名字》制作公司“聖誕老人工作室”的股價當天暴漲13.85%，以3700韓元收盤。 金導演自信地說：“如果你打開(第一集)，相信會看到最後的。”演員們則表現出了緊張感。韓素希說：“有點緊張，有負擔。”朴喜洵也說：“激動的心情和緊張的心情同時存在。” 《我的名字》是執導奈飛原創電視劇《人生體驗》的金鎮民導演的下一部作品，因此備受關注。

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