青瓦臺就大莊洞疑惑表示「嚴重關註」. October. 06, 2021 07:21. by 朴孝穆記者、劉成烈記者 tree624@donga.com,ryu@donga.com. 據悉，文在寅總統5日上午在與青瓦臺幕僚的會議上，就京畿道城南市大莊洞開發特惠疑惑要求進行徹底的調查。青瓦臺當天下午就大莊洞疑惑表示：「認為很嚴重，正在密切關註。」這是青瓦臺首次就大莊洞疑惑表明立場。朝野政黨在12個國會常任委員會舉行的第二天國政監查中，就大莊洞特惠疑惑和前檢察總長尹錫兌的唆使告發疑惑發生了正面沖突。 青瓦臺有關人士當天接受記者采訪時，就國民力量黨院內代表金起炫要求文在寅就大莊洞疑惑表明立場的問題，做出了上述回答。但該相關人士回避具體言及，僅表示：「沒有更多可說的。請按我所講的原話去理解。」 強調政治中立、不願提及大莊洞的青瓦臺表明立場後，就其背景出現了各種解釋。青瓦臺解釋說，「這不是政治意義」，稱這是因為前城南城市開發公社企劃本部長柳東奎等相關人物被拘留、具體金額被提及等，出於國民的憤怒正在擴大的判斷。青瓦臺高層相關人士表示：「這個問題有可能是政治領域，但同時也是房地產問題」，「考慮到已經經歷韓國土地住宅公社事件的國民的感受，所以發表了立場。」 朝野政黨在當天的國政監查中也就大莊洞疑惑展開了激烈的攻防戰。共同民主黨議員朴成俊在法製司法委員會的法務部國政監查中表示：「韓國最高法律界人士（對火天大有）提供了咨詢。當時需要擋風板、擋箭牌、保鏢吧」，「這是與火天大有相關的法律卡特爾。」相反，國民力量黨國會議員劉相凡主張：「李在明知事對於柳東奎前社長的瀆職行為是否有過最起碼的默認，這一點令人懷疑」，「當然應該對李知事進行瀆職調查。」

한국어