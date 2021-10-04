材料、零部件、裝備，17種中16種對日進口額再次增加. October. 04, 2021 07:08. by 具特敎 kootg@donga.com. 統計顯示，去年與半導體相關的日本產品進口額比前一年增加了20%以上。據分析，作為對日本出口限製規定的應對措施而減少的日本產半導體產品進口額，因受到新冠疫情的影響，IT（信息技術）產品需求劇增，再次增加。 國民力量黨國會議員裴俊永辦公室3日從關稅廳收到的《對日本半導體相關收入現狀》顯示，去年日本產半導體相關17種材料、零部件、裝備（材零裝）進口額為108.3226億美元，比前年（88億8195萬美元）增加約22%（19.5031億美元）。 在17個品種中，除「口罩製作裝備」一個品種外，「晶片製造裝備」等16個品種的進口額全部增加。今年1∼8月日本產半導體進口額為98.4997億美元，如果繼續保持目前的趨勢，預計將遠遠超過去年的進口額。 從2019年7月開始的日本出口限製三大核心材料中，光敏抗蝕劑的進口額去年為3.2829億美元。與前年相比增加了22.3%。氟化氫的進口額比前一年減少73.2%，聚酰胺與前一年相似。 據分析，去年日本產半導體相關產品進口額增加的原因是，新冠疫情暴發以後，隨著利用IT的非面對面生活的擴散，對半導體產品的需求劇增。產業通商資源部有關人士表示：「隨著半導體行業狀況好轉，日本產零部件的進口額也有所增加。但「材零裝」對日本的依賴度（在全體進口額中對日本的進口額比重）本身呈下降趨勢。」 半導體業界不滿地說，在搶占「供應鏈霸權」的競爭成為國家安全焦點的情況下，政府今年5月大規模公布的「K半導體戰略」未能加快速度。被指定為「材零裝」特化園區的「龍仁半導體集群」原計劃在今年年初動工，但被推遲到明年3月以後。在土地補償、電力、用水等問題上，各部門之間的矛盾和地方自治團體的拖沓行政等，導致停滯不前的批評越來越大。 旨在構建半導體產業生態系統和培養人才的《國家核心戰略產業特別法》（半導體特別法）也未能在國會上進行討論。韓國全球戰略政策研究院院長洪大淳（音）表示：「政府5月發表K半導體戰略時是『戰時體製』，現在的氣氛又趨於沈寂」，「半導體『材零裝』產業不是在短期內解決的問題，而是需要持續、連貫的對策」。

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