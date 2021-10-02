在朝鮮挑釁中，鄭義溶「美國應進一步出臺引導之策」發言引爭議. October. 02, 2021 07:12. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 在朝鮮連日來不斷發起導彈挑釁的情況下，韓國外交部長鄭義溶（照片）上個月訪美時的發言一直成為批評的對象。鄭義溶當地時間9月23日在接受美國《華盛頓郵報》采訪時敦促稱，「美國有必要向朝鮮提出更具體的引導之策」。有人指出，即便這是在朝鮮發射高超音速導彈之前進行的采訪，其發言也是對朝鮮最近持續進行武力挑釁的行為視而不見。 據《華盛頓郵報》9月30日報道，鄭義溶接受采訪時正為出席聯合國大會訪問美國。他表示，「朝鮮正在把朝美會談僵局用於提高導彈及核能力」，認為美國應拿出可以向朝鮮提供的具體獎勵。作為阻礙與朝鮮談判的主要障礙，他列舉了雙方之間的不信任、朝鮮為防止新冠疫情擴散而自行采取的孤立。他再次表示：「不信任不能一下子克服。諸如宣布韓國戰爭結束，美國拜登政府應該表明可以在談判桌上向朝鮮提出的具體條件。」 鄭義溶在接受采訪的前一天9月22日參加美國外交協會舉辦的座談時表示：「在向朝鮮提供獎勵的事情上，不能消極從事。現在應該考慮放寬或解除製裁。」他還特別就美國批評的中國攻勢外交表示：「作為中國，這是理所當然的事情。」在拜登政府大力推行牽製中國政策的時候，韓國外交首長在美國做出了似乎袒護中國的發言，因此引發了相當大的爭議。 相反，美國高層官員對《華盛頓郵報》表示，「不是沒有向朝鮮提出具體方案，而是朝鮮反應不足，因此談判陷入膠著狀態。我們正在追求與朝鮮真誠而持續的外交，準備在沒有前提條件的情況下與朝鮮會面，」從正面駁斥了鄭義溶的講話。

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