克雷格時代的華麗謝幕！丹尼爾•克雷格007系列隱退作品在韓國上映. September. 30, 2021 07:21. by 金基潤記者 pep@donga.com. “我確信以最好的作品收尾。” 第6任詹姆斯•邦德、在曆屆演員中扮演邦德時間最長的丹尼爾•克雷格(53歲)就他的007系列隱退作品做出了上述表示。29日在韓國上映的電影《007：無暇赴死》的演員團隊和導演回答韓國媒體提問的視頻當天被公開。克雷格、配角拉米•馬雷克、蕾雅•塞杜、拉莎娜•林奇、凱瑞•福永導演等也參加了此次活動。 克雷格說：“無數情感交織。我認爲這是我出演的007系列中最優秀的作品。我真心感到驕傲。”在近60年深受世界喜愛的諜報動作片007系列中，他第六位扮演了詹姆斯•邦德。從《007：大戰皇家賭場》(2006年)開始，他接連出演了《007：大破量子危機》(2008年)、《007：大破天幕殺機》(2012年)、《007：幽靈黨》(2015年)等。此次影片是克雷格個人第五部007作品，也是整個系列中的第25部。 他說：“在2015年飾演《007：幽靈黨》後，我想‘這種程度的話，作爲007能做的應該都做了吧’。在重新出演的過程中，考慮了如何將故事傳達得更有魅力。我逐漸發展了有趣又優秀的想法，完成了作品。”他還補充說，“在出演的作品中，最喜歡首次飾演詹姆斯•邦德的《007：大戰皇家賭場》。” 福永導演解釋說：“這部作品具有結束克雷格旅程的意義”，“重新看《007：大戰皇家賭場》的時候，考慮了如何構思最後的章節，集中于成爲現在的007的過程”。克雷格也表示：“在《007》系列中，動作戲既不損害故事情節，又使劇情展開變得出色而豐富。這樣的部分很好地表現了出來。” 在電影中與詹姆斯•邦德對決的惡徒薩芬一角由憑借電影《波西米亞狂想曲》獲得奧斯卡最佳男主角獎的馬雷克飾演。馬雷克說：“我一直在思考對邦德最具攻擊性、讓他最痛苦的行爲是什麽。”飾演“邦德女郎”瑪德琳•斯旺的塞杜強調說：“女性角色也進化了。不只是停留在幫助邦德的作用上。”

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