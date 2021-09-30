大莊洞疑惑既是房地產事件也是法律事件. September. 30, 2021 07:21. . 在大莊洞開發事業疑惑中，出現了檢察官、法官出身的卸任官員法律顧問。他們主要是由“火天大有”股東金萬培的人際關系組成。金萬培從2004年開始，直到最近因疑惑浮出水面而辭職為止，一直擔任法律界記者。女兒以“火天大有”員工的身份進入公司、自己又購買了大莊洞公寓的前特別檢察官朴英洙，在李在明違反《選舉法》事件中主導大法院無罪判決的前大法官權順日，在崔順實幹預國政事件中擔任崔順實律師的李敬在律師等，都是顧問團的一員。還有傳聞稱，顧問團多達30人，因此，目前尚未浮出水面的顧問名單令人好奇。 金萬培畢業於成均館大學東洋哲學系。在檢察機關中，成均館大學出身的人不多，因此他與成均館大學法學院出身的特搜部檢察官、曾擔任青瓦臺民政首席秘書的郭尚道議員的關系似乎非常特別。郭尚道議員的兒子進入“火天大有”工作6年，退休後得到了50億韓元。“火天大有”的咨詢律師姜燦佑律師是有著特搜通經歷的檢察長出身、曾擔任過李在明胞兄強製住院事件的律師。甚至出現了前檢察總長尹錫悅的名字。金某的姐姐在2年前購買了尹前總長父親的房子。這是偶然還是有其他內幕，還有待觀察。 大莊洞開發事業民間方面的核心，除了金某之外還有房地產專門律師。他們就是設計大莊洞開發收益的民官分配結構的南旭律師和在同一法務法人工作的趙賢成律師等。他們與金某及其家人及熟人等一起參與了“天下同人”投資，獲得了巨大的收益。作為律師，應該同時追求營利和公益，但卻超越了營利，表現出了投機的姿態。 南旭律師在2015年因涉嫌大莊洞開發腐敗而接受調查時，起訴他的人是姜律師，辯護他的人是朴英洙前特檢和趙賢成律師。在曾擔任城南市市長的京畿道知事李在明違反《選舉法》事件中，主導無罪判決的權前大法官和為他辯護的姜律師被聘請到“火天大有”，這很有可能是對李知事方面的照顧。到處都出現了曾擔任官員的法律界人士，超越了單純的房地產事件，甚至出現了法律界事件的樣子。 大莊洞事業在民間方面由“火天大有”和官方由城南市下屬的城南城市開發公社主導。檢察機關直到昨天才開始對“火天大有”和城南城市開發公社進行扣押搜查，遲來的扣押搜查引起了不斷的批評。在檢察機關著手調查之前，不是警察國家調查本部的龍山警察署已經連續5個月對這一重大疑惑進行了搓揉。這是朝野雙方都有關聯的事件。如果檢警的調查不能充分消除疑惑或在朝野中支持某一方，那麽今後的調查本身接受檢驗的一天必將到來。

한국어