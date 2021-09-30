信任的標誌. September. 30, 2021 07:21. . 亨利·馬蒂斯第一次在巴黎公開這幅畫時受到了強烈的批評。除了極少數人，就連對馬蒂斯友好的評論家也是惡評如潮。其中一位評論家失望地說這幅畫太差勁了，但還是購買了這幅畫。是什麽原因呢？ 從20世紀90年代初開始專註於新技法實驗的馬蒂斯，在“秋季沙龍”展上展示了1905年完成的作品。色彩斑斕的參展作品引發了爭議，其中心就是這幅肖像畫。畫中的模特是馬蒂斯的夫人阿米莉達。妻子穿著最帥氣的外出服在丈夫面前擺姿勢。戴手套的手裏拿著華麗的扇子，頭上戴著精心製作的高級帽子。 到此為止還不錯。問題是結果。就像測試形形色色的顏料一樣，大致塗上的畫看來似乎還沒有完成。因為完全沒有畫輪廓線，所以無法認出模特。她的臉像非洲面具，帽子像水果筐。不僅是阿米莉達，觀眾也必然很生氣。保守的評論家路易·波塞爾嘲笑說，“像是野獸的作品”。但這句話反而給馬蒂斯戴上了“野獸派”的新標簽。來自美國的評論家雷奧·斯泰因更是雪上加霜。他苛刻地評價說：“這是我至今為止見過的最差勁的顏料汙漬。”但他還是很樂意買走了這幅畫。因為他知道，沒有實驗就不可能誕生好的藝術。 1903年移居巴黎的斯泰因與妹妹格特魯德一起自稱是前衛藝術家的贊助人。這對兄妹還購買並不滿意的作品，鼓舞美術家的士氣。當時，馬蒂斯是有三個孩子的家長，對新作的反應不太好，因此更加萎縮。斯泰因購買爭議作品是信任的標誌。此後，斯泰因兄妹購買了更多他的實驗性作品，最終馬蒂斯成了20世紀美術大師。

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