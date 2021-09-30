梅西攻入加盟PSG後的首粒進球. September. 30, 2021 07:21. by 李元洪, 兪載泳 bluesky@donga.com,elegant@donga.com. 裏奧內爾•梅西(34歲)打進了轉會巴黎聖日耳曼隊(PSG•法國)後的首粒進球。 29日，在法國巴黎王子公園球場舉行的2021 ~ 2022賽季歐洲足球聯盟(UEFA)冠軍聯賽A組第二輪比賽中，梅西在本隊以1比0領先的下半場第29分鍾攻入一球。這是他從巴塞羅那隊(西班牙)轉會到PSG隊後的第4場比賽。至此，梅西在151場冠軍聯賽中攻入121球。 梅西在中場把球向對方防守隊員之間後，將球傳給了右側的姆巴佩。此後，突入後方防守空間的梅西接姆巴佩的傳球，左腳中距離射門攻破了對方球門。此前，PSG在上半場第8分鍾憑借伊德裏薩•蓋耶的進球率先攻入一球。 梅西在轉會到PSG後遲遲未能進球得分，而且在比賽過程中因傷被替換下場。在此過程中，梅西還露出了多少有些不滿的表情。因此，有傳聞稱梅西無法適應PSG。但賽後，梅西在Instagram上上傳了與姆巴佩、內馬爾一起脫下上衣在更衣室拍攝的照片，表現出與隊友關系密切。梅西表示：“在新球隊進球感到很幸福。正在適應隊友，相信今後會越來越好。”本場比賽之後PSG以1勝1平(積4分)排在小組第1位，曼城隊則以1勝1負(積3分)降至小組第3位。 另外，國際足聯(FIFA)排名第180位(以9月爲准)的摩爾多瓦的職業球隊蒂拉斯波爾警長隊(謝裏夫隊)在冠軍聯賽中擊敗了世界最強俱樂部之一的皇家馬德裏隊(西班牙)，掀起了波瀾。 謝裏夫隊在D組客場比賽中以2比1戰勝了皇家馬德裏隊。雖然整場比賽被皇家馬德裏隊狂轟亂炸，讓對方了打了30腳門，但頑強堅持下來的謝裏夫隊在下半場第45分鍾攻入制勝一球，創造了奇迹。本場過後謝裏夫隊以2勝上升到了D組第1位，占據了出線主動權。 1997年以摩爾多瓦的城市蒂拉斯波爾爲主場創立的謝裏夫是本國最好的球隊。球隊在成立之後的25年裏贏下19座甲級(第一級)聯賽冠軍獎杯，而且此前球隊也經常參加UCL預選賽，此次更是作爲摩爾多瓦俱樂部曆史上首次進入UCL正賽。 包括12名摩爾多瓦國家隊成員在內的謝裏夫全隊31名球員的總身價僅爲1238萬歐元(約171億韓元)。甚至遠不及被評價爲8500萬歐元(約1180億韓元)的孫興慜(托特納姆熱刺隊)。這與皇家馬德裏隊的總身價7.9350億歐元(約1.1萬億韓元)更是無法相提並論。 哥倫比亞出身的弗蘭克•卡斯塔涅達以100萬歐元(約14億韓元)的身價在球隊中身價最高，而打進制勝球的塞巴斯蒂安•蒂爾的身價只有40萬歐元(約5.5億韓元)。謝裏夫隊將于下月20日對陣國際米蘭隊(意大利隊)，再次挑戰奇迹。

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