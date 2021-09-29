新冠疫情期間，美國去年殺人案件增加三成. September. 29, 2021 07:18. by 李恩澤 nabi@donga.com. 《華盛頓郵報》27日報道，去年美國的殺人事件增加率達到了開始相關調查的20世紀60年代以來的最高值29.4%。 《華盛頓郵報》當天援引美國聯邦調查局的資料報道，去年美國的殺人（包括過失致死）犯罪比2019年增加了上述比例。特別是使用槍支的謀殺案增加了30.9%。在休斯頓，槍支殺人案件從2019年的221件增加到去年的343件，增加了55%。 犯罪學者等專家提出了各種見解，也人分析認為，新冠疫情產生了影響。美國約翰斯霍普金斯大學槍支暴力預防政策中心所長丹尼爾·韋伯斯特表示：“由於新冠疫情，去年警方經歷了人力不足的事態。治安人力不足，傳染病卻擴散，人們最終為了保護自己而拿起了槍。壞事發生的可能性增大了。” 美國內布拉斯加州大學犯罪學副教授賈斯汀·尼克斯分析說：“去年5月在逮捕過程中因警察的膝蓋壓住脖子導致黑人男性喬治·弗洛伊德死亡，這一事件產生了影響。”隨著警察使用公權力是否正當的疑問越來越大，人們為了保護自己而增加了槍支攜帶，槍支犯罪和殺人事件也隨之增加。 《華盛頓郵報》說：“對於殺人事件增加的原因，保守派人士和自由派人士提出了不同的見解。”支持共和黨的保守主義者批評說：“這是因為民主黨過分限製了警方的權限。”具有自由主義傾向的拜登政府認為，盲目購買和使用槍支是事態的原因。

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