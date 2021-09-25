朝鮮金與正：“終戰宣言很有趣，但首先要撤銷敵對政策”. September. 25, 2021 07:42. by 朴孝穆記者 tree624@donga.com. 在文在寅總統提議發布《終戰宣言》兩天後，朝鮮提出了推進《終戰宣言》的條件，要求“取消韓美對朝敵視政策”。朝鮮將駐韓美軍及在韓半島展開的美國戰略資產和韓美聯合軍事演習等納入敵視政策。這些都是直接關系到韓美同盟的問題。 朝鮮勞動黨中央副部長金與正（照片）24日就《終戰宣言》表示：“終戰宣言是有趣的提議、好的想法”，“在延續針對我國的雙重標準和偏見、敵視性政策和言行的情況下宣布戰爭結束，這是說不通的。”她強調：“取消對朝敵視政策是《終戰宣言》的‘先決條件’”，“如果南朝鮮（韓國）不是敵對性的，朝鮮願在北南之間重新保持密切溝通，就恢復關系和發展前景進行建設性討論。” 在金與正談話發表7小時前的上午6時左右，朝鮮外務省副相李泰成針對美國表示：“只要阻礙戰爭結束的最大障礙———美國的對朝敵視政策繼續存在，《終戰宣言》只不過是一種假象而已”，“發布《終戰宣言》為時尚早。”特別是，“作為美國日益惡劣的敵視政策”，他列舉了“在朝鮮半島（韓半島）和周邊地區機動的美軍武力和龐大的最新戰爭資產以及每年舉行的各種名義的戰爭演習”。 相反，文在寅在前一天聯合國大會結束後回國途中舉行的專機內座談會上表示：“終戰宣言與撤走駐韓美軍、韓美同盟沒有任何關系。” 總統國民溝通首席秘書樸秀賢在YTN廣播節目中，就金與正的談話表示：“非常有意義，非常有分量。附加條件意味著對話之門敞開著。”

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