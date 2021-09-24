Celltrion向美國國防部提供新冠病毒診斷設備. September. 24, 2021 08:38. by 金聖模 mo@donga.com. 國內生物企業Celltrion將向美國國防部提供最高達7382億韓元的新冠病毒抗原快速診斷設備。 Celltrion公司23日表示，將通過美國子公司Celltrion USA向美國國內供應與體外診斷專門企業Humasis共同開發的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)抗原快速診斷設備“DiaTrust”。Celltrion最快將從下月1日開始，向軍隊設施、療養院、地區檢查所、主要設施等美國2.5萬個指定調配處提供抗原快速診斷設備。合同期限到明年9月16日，合同金額最多可以增加到7382億韓元。 此次供應是Celltrion USA在美國國防部下屬采購廳進行的采購項目中投標後進行的。Celltrion在適用“美國産優先購買法(Buy American Act)”的情況下獲得了合同，意義重大。公司方面解釋說：“意思是說，由于是美國企業的産品或美國國內生産的産品，這一點加分了，所以在不利的情況下促成了合同。”

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