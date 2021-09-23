60年後實現的夢想. September. 23, 2021 09:05. by / /. 世界著名設置美術家克裏斯托和讓克勞德夫婦的夢想，也是最後一部作品的實現成為了話題。9月18日完成了用銀色布包裹巴黎的象征——凱旋門的項目。已故夫妻藝術家的夢想是如何實現的呢？為什麽偏偏是凱旋門呢？ 1806年，拿破侖一世在奧斯特裏茨戰役中大勝後，下令在巴黎市中心建造凱旋門。這是為了紀念法國革命和拿破侖戰爭的戰死者。凱旋門下面埋葬著在第一次世界大戰中陣亡的無名勇士，但在納粹占領時期，遭受了納粹德國旗插在這裏的羞辱。 克裏斯托和讓克勞德夫婦是在1961年下定決心要包裝忍受榮辱歷史的紀念碑的。這距離克裏斯托逃離共產化的祖國保加利亞來到巴黎僅僅3年。在巴黎相遇的兩人通過用布包裹像德國帝國議事堂和蓬涅夫橋一樣具有歷史和象征性的建築物的項目，在國際上名聲大噪。包裝凱旋門是夫妻倆長久以來的夙願，但險些成為未完成的項目。因為繼2009年的讓克勞德之後，克裏斯托去年也去世了。在克裏斯托的侄子弗拉基米爾·賈巴切夫的主導下，夢想得以實現。就像夫妻倆一直這樣做一樣，此次項目的費用1400萬歐元（約194億韓元）也是靠繪畫等作品的銷售額自己支付的，展示16天後將被拆除的布和繩子都將被再利用。 作品公開後，法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍激動地說：“60年的夢想實現了，瘋狂的夢想實現了。”60年前，一位難民藝術家說要包裝巴黎凱旋門時，大家不都認為這是瘋狂的想法嗎？有著同一夢想的藝術家夫婦一生都在追夢，最終實現了夢想。巴黎人現在正在近距離觀看實現瘋狂夢想的現場，觸摸並歡呼。也許夢想要瘋了才能實現。

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