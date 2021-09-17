今年中秋大勢是“經濟實惠的在家過中秋”…36%的人表示不會離開小區. September. 17, 2021 07:38. by 朴成振記者•李智允記者 psjin@donga.com,leemail@donga.com. 上班族趙某(35歲)和妻子商量後決定在今年中秋休假期間留在家裏。這對夫婦每逢佳節都會去旅行，但由于新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)確診患者數一直沒有減少，所以取消了旅行計劃。取而代之的是，爲了營造節日氣氛，他們決定做一些煎餅、松糕等食物來吃。 中秋連休期間長達5天，再加上災難支援金發放，但是大多數上班族都表示想經濟實惠的在家過今天的中秋節。這是《東亞日報》和“Job-Korea”6日至10日以1037名上班族爲對象進行的問卷調查的結果。 對于中秋當天打算如何度過的問題，36.3%的受訪者表示“不會離開小區”。回答中秋節會訪問父母家的比率爲58.8%，遠低于新冠肺炎疫情之前的節日訪問父母家的比率(78.8%)。回答“計劃去旅行或打高爾夫等興趣愛好”的人分別只有8.9%和7.3%。 隨著在家過中秋的“居家過中秋一族”的增加，回答“中秋當天會吃節日食物”的應答者達到了63.2%。在准備節日飲食的方法中，回答“親自烹饪”(73.7%)的人最多，其後依次爲打包(16.0%)、奶茶(5.0%)、外賣訂單(3.1%)等。檀國大學心理學教授林明浩(音)表示：“隨著‘保持社交距離的節日’的延長，‘節日裏不一定非要和親戚見面’的趨勢已經形成”，“但是，通過食物來安慰對節日的思念的需求正在增加。” 隨著居家過中秋一族的增加，上班族預想的中秋節經費爲31萬韓元，比去年減少了2萬韓元。回答會減少中秋節經費的人給出了“因爲新冠疫情，計劃只留在小區附近”(66.1%)或“不舉行祭祀”(27%)等理由。 很多人表示，中秋節的大部分經費將用于給因新冠狀疫情而不能直接訪問的父母送禮物或零花錢。全體回答者(多選)的69%回答說，中秋節經費主要用于父母的零花錢。其後依次是餐飲(30%)、交通及加油(25%)、祭祀准備(23%)等。

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