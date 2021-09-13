國內股票引入小數點買賣制度…能以一杯咖啡的價格購入的“最高股”. September. 13, 2021 07:38. by 李相桓記者 payback@donga.com. 每股超過100萬韓元的“(股市)最高股”也將開啓可以以一杯咖啡的價格購買的通路。因爲從明年第三季度(7~9月)開始，將允許以小數點爲單位購買韓國國內股票的“小數單位交易”。 12日，韓國金融委員會表示，在國內外股票交易中，將改變制度，允許小數單位交易。所謂小數單位交易是指，不是像現在這樣以1股爲單位購入股票，而是像0.1股這樣以小數點爲單位進行交易。 目前，股票小數單位交易僅限于韓國投資證券、新韓金融投資等2家證券公司。金融當局計劃，在韓國委托結算院准備基礎設施，並允許希望開展該服務的證券公司以小數點爲單位進行國內股票交易。例如，LG生活健康(138.7萬韓元•以10日收盤價爲准)等每股超過100萬韓元的“最高股”也可以以0.01股(1.3870萬韓元)爲單位低價購買。 原來的商法規定，股票交易基本單位爲1股，原則上不能以小數爲單位進行交易。金融委員會決定將其指定爲對小數單位交易給予例外認可的革新金融服務。因爲他們認爲有必要降低價格昂貴的優良股票的投資門檻，擴大小額投資者的投資機會。 爲此，將利用信托制度。例如，如果2名投資者分別購買了0.3股和0.6股特定股票，證券公司就會追加交易0.1股，制造1股後購買相關股票。如果這時以小數爲單位進行交易，雖然投資者的表決權不被認可，但可以獲得紅利。國內股票小數單位交易有望在明年第三季度左右實施。以海外股票爲例，計劃年內追加接收希望證券公司，擴大以小數點爲單位進行的交易。目前海外股票小數單位交易可以達到小數點以下六位數單位。預計，國內股票的小數單位交易也將維持類似的水平。據金融委員會透露，兩家證券公司的海外股票小數單位交易業績(累計)從2019年開始到今年6月末，新韓金融投資爲2.7億美元(約3159億韓元)，韓國投資證券爲7.5億美元(約8775億韓元)，高于當初的預期。 如果允許小數單位交易，投資者有望更加活躍地進行股票投資。因爲每只股票所需的最少投資金額會降低，所以用小額交易股票也很容易。也有期待認爲，投資者可以輕松進行小額分散投資，從而提高投資組合的穩定性。資本市場研究院金融産業室室長李孝燮(音)表示：“小額投資者可以比以前更加活躍地投資相對安全但價格昂貴的績優股(藍籌股)，投資穩定性將會提高。” 金融委員會將從下個月開始接受希望展開小數單位交易的證券公司的申請，爲期2個月。金融委員會表示：“將在一定時期內運營革新金融服務，觀察其成果，研究通過修改資本市場法實現制度化的方案。”

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