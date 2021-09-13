懷念動畫片. September. 13, 2021 07:38. . “好吧，好吧，世界對我開放/相比挫折更喜歡挑戰的世界/好吧，好吧，把世界抱在我懷裏/明天的我一切都會改變。” ——卡通動畫片《微笑的世界》片尾曲（申東植改編） 早上去學校見朋友，在操場上玩耍，吃中午配餐，再去某個地方熱鬧。太陽落山了就得回家。因為晚飯。電視動畫片比晚飯更重要。 動畫片是像我這樣的“90後”集體記憶的重要媒介。我敢說，對我們來說，動畫片比以前和以後的一代更特別。因為我們是電視動畫片的黃金期和迎來尾聲的一代。 對於在擺脫了外匯危機的韓國社會充滿希望的氛圍中度過童年的他們來說，手畫體尚存的二維（2D）漫畫是最後的模擬文化。開始直接進口的高水平的日本動畫片，考慮到韓國情緒的細膩的改編和配音演員們卓越的演技。但現在所有這些條件都變了，未來日益不安。現在“90後”就像“失鄉民”一樣懷念模擬的童年。 小時候可以看動畫片的“Youtube”是展示“90後”認為失去的“故鄉”的博物館。在這裏，他們撫平不安，討論希望和挫折，尋找共識。 如果上一代講述“相比挫折更喜歡挑戰的世界對我開放”的故事，可能會被稱為“老家夥”。有些人指責青年層憤世嫉俗，經常厭惡。這在很大程度上也是事實。但現在的青年們還是害怕受到傷害的帶刺的人。內心仍然有一種“明天的我一切都會改變”的情緒。

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