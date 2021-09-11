迎來“9•11”20周年，美國全境掀起了追悼浪潮. September. 11, 2021 07:30. by 華盛頓=常駐記者 李政恩、金藝允記者 yeah@donga.com. 迎來“9•11”恐怖事件20周年的當地時間11日，美國全境將舉行大規模追悼活動。美國總統拜登當天決定訪問紐約市曼哈頓南部的世貿中心遺址“歸零地”、弗吉尼亞州阿靈頓的國防部大樓、賓夕法尼亞州的蘭克斯維爾等3個恐怖襲擊現場。 拜登將於當天上午8時30分訪問位於“歸零地”的“9•11”追悼博物館。遺屬們將親自朗讀全體遇難者的名字，上午8時46分還將進行悼念犧牲者的默哀。這就是20年前被恐怖分子綁架的第一架飛機撞向世貿中心北側建築物的時間。 拜登將於當天下午訪問美聯航93航班墜落的香克斯維爾紀念館，隨後參加國防部大樓的追悼儀式。拜登似乎旨在通過此舉發出一種信息，強調從阿富汗撤軍的正當性和結束“過去無休止的戰爭”，應對21世紀的威脅，走向未來。每年9月11日晚，從太陽落山到淩晨，都會舉行向天空射出兩束光的“紀念光束”活動。這是為了悼念在被稱為“雙子大廈”的紐約世貿中心死亡的人們而舉行的活動。在美國全境，還將舉行恐怖襲擊相關紀錄片放映會、紀念演出、宗教設施敲鐘等多種活動。恐怖襲擊當時的白宮主人、前總統喬治•布什也將撇開拜登總統單獨訪問蘭克斯維爾，慰問遺屬。美國前總統貝拉克•奧巴馬夫婦也將參加紐約追悼儀式。 恐怖襲擊的傷痕依然存在。雖然已經過了20年，但不少美國人認為“9•11”事件永久改變了自己的生活。網絡和社交媒體上仍然充斥著有關恐怖襲擊的各種陰謀論。據分析，拜登總統最近簽署行政令，要求公開恐怖襲擊相關的部分政府機密資料，也是考慮到這一現實而做出的決定。對被關押在古巴關塔那摩監獄15年的恐怖分子嫌疑人的正式審判還沒有開始。部分嫌疑人在證據不明確的情況下被長期關押，受到了人權侵害，引發了爭議。

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